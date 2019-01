Los empresarios piden un plan de emergencia contra la escasez de combustible en México

(EFE).- La estrategia contra el robo de combustible en México debe contar con un plan de emergencia para atender la escasez en varios estados, que puede derivar en una "crisis", consideró este miércoles el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón.



En una entrevista con Milenio Televisión, el directivo señaló que es necesario que la Secretaría de Energía "aclare cuál es el plan" y advirtió de que, de no tener una estrategia clara, la escasez de combustible podría "convertirse en una crisis" si el desabastecimiento se prolonga.



Castañón expresó su preocupación sobre el tema porque "está empezando a afectar la planta productiva del país, no solo a los trabajadores en sus desplazamientos, sino también a la planta productiva, en particular del sector automotriz".



Explicó que el sector empresarial está a favor del combate al robo de combustible. "Pero la estrategia no ha sido la adecuada porque ha generado desabasto que se está generalizando en muchos estados del país", agregó.

Detalló que el occidental estado de Jalisco, por ejemplo, requeriría para abastecerse normalmente unas 750 pipas (camiones cisterna), pero solo reciben entre 150 y 200 pipas.



"No queremos tener pánico, y estamos confiando en un plan de las autoridades", expresó.



Si se tiene un "plan definido con objetivos y tiempos específicos, podríamos administrar la crisis que ya tenemos, pero si estamos a ciegas y no sabemos qué va a pasar en los próximos días, empezaremos a tener problemas", concluyó.



Con el cierre temporal de la mayoría de ductos, ahora las gasolinas se transportan en pipas y ello ha generado retrasos en el suministro en al menos ocho estados del país desde la semana y pasada y, desde este miércoles, también en la Ciudad de México.



En estos estados hay cierre de gasolineras por falta de hidrocarburos y compras de pánico y colas kilométricas en las estaciones de servicio que disponen de hidrocarburo.



Este programa se implementa para evitar un robo que, de acuerdo a cifras del Ejecutivo, generó pérdidas del orden de 66.300 millones de pesos (unos 3.400 millones de dólares) en 2018.

