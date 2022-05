La Patrulla Fronteriza de EE UU expulsa a más de 300 cubanos hacia la ciudad mexicana de Reynosa

"Ya pasé. Estoy por entregarme". Así le hizo saber Yaniel de la Torre vía telefónica a su primo, afincado en San Diego. Este cubano originario de Camagüey cuenta a 14ymedio que cruzó el pasado 12 de mayo el Río Bravo en una balsa por la ciudad fronteriza de Reynosa al condado texano de Hidalgo. "En Inmgración me tomaron las huellas, el nombre, me pidieron mis cosas y luego de 11 horas retenido, sin argumentos me retornaron a México".

De la Torre es uno de los más de 300 cubanos que se encuentran en el albergue Senda de Vida I, en Reynosa, a la espera de una respuesta a la solicitud de asilo en EE UU que presentó con ayuda de un abogado que colabora con el refugio. Los primeros tres días los pasó en el lugar, porque "tenía miedo a salir y que me deportaran".

De ahí partió cuando el abogado le hizo saber que EE UU lo expulsó bajo el Título 42 por un acuerdo al que llegó con México en abril pasado. Al migrante De la Torre le dijo el defensor legal que "desde el día 27 empezaron a regresar a los cubanos pero que esto finalizará el 22 de mayo".

Pedro Rosillo es originario de Santiago de Cuba. Llegó el 30 abril a la municipalidad de Miguel Alemán, en Reynosa, ahí estuvo hasta el 8 de mayo. "El día 9 pisé tierra estadounidense", relata a este diario. "La Patrulla Fronteriza me detuvo con un grupo de 67 personas y fue separando a las mujeres que viajaban con hijos y a las familias, a ellos los acogieron".

Rosillo fue llevado a dos prisiones en Texas: "En una me quitaron los cordones, el móvil y me tomaron los datos, en la otra estuve algunas horas y luego me sacaron para subirme a la guagua y dijeron que debía regresar a México". Lo devolvieron por el Puente Internacional Reynosa-Hidalgo. Desde entonces permanece en una de las tiendas de acampar colocadas sobre una cancha con césped sintético en el albergue.

Cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) publicadas este martes, señalan que en el mes de abril se detuvo a 234.088 migrantes irregulares en la frontera sur de EE UU, un 5,4% más que en el mes anterior. De ellos 35.049 son cubanos, lo que representa una cifra récord.

El número es significativo, en los últimos quince meses la fuga de cubanos alcanza los 145.389. El índice de refugiados creció desde la llegada de Joe Biden al Gobierno de EE UU.

En el albergue Senda de Vida I se encuentran cubanos que fueron separados de sus hijos, según confirmó el director del refugio, Héctor Silva, a El Mañana. "Se les está apoyando de manera particular" y en lo que se resuelve su situación se les brinda "comida, hospedaje y asesoría".

Silva cuenta con una base de datos de beneficiarios del Migrant Protection Protocols, en la que aparecen los nombres "por lo menos unas 1.900 personas en la lista de espera, entre los que están más cubanos".

Silva controla dos albergues en Reynosa, pero sólo en Senda de Vida I hay nacionales de la Isla y desde el año pasado se ha convertido en la vía para evitar deportaciones. En septiembre de 2019 llegaron a albergar a 270 cubanos, aunque el cupo es limitado.

A inicios de mayo, Univisión compartió testimonios de varios migrantes provenientes de la Isla que también habían sido retornados por el Título 42.