La Patrulla Fronteriza de Eagle Pass desbordada por un alud de cubanos y otros migrantes

Los agentes que México y Estados Unidos enviaron a la frontera de Coahuila con Texas resultan insuficientes para contener el paso de migrantes. Este jueves llegó a Eagle Pass un grupo de más de 100 personas originarias de Cuba, Venezuela y Colombia, contó desde el lugar el periodista de Fox News, Bill Melugin.

"Solo había dos agentes de la Patrulla Fronteriza abrumados en este momento con la Guardia Nacional, y hay más por venir", explicó.

El periodista opinó que "estos grupos masivos son una gran carga para los recursos de la Patrulla Fronteriza", que, al desplazar agentes a esta región para procesar a los indocumentados, "dejará otras partes de la frontera sin patrullar, y ahí es donde el cártel empujará las drogas y los delincuentes".

El socorrista del Grupo Beta Martín Solares declaró a 14ymedio que entre las cifras dadas a conocer desde que en abril se implementó el llamado Operativo Espejo, un acuerdo entre los Gobiernos de Coahuila y Texas para contener el flujo de migrantes, "se han interceptado 16 cargas de contrabando y se han detenido a 94 coyotes".

La Patrulla Fronteriza reportó entre el sábado pasado y este jueves la detención de 3.076 migrantes irregulares de Cuba, Venezuela, Colombia, Haití, Guatemala y Honduras. "Cruzan por la noche el Río Bravo, aprovechan cuando hay un cambio de guardia, por las mañanas pasan muy pocos, pero es evidente que no se está conteniendo este flujo", reconoció el socorrista.

BREAKING: Another massive single group of 100+ are crossing illegally into Eagle Pass, TX right now. There are only 2 overwhelmed Border Patrol agents here at the moment with TX National Guard. I asked group where they’re from? Cuba, Venezuela, & Colombia. @FoxNews pic.twitter.com/qw3PmWPdIM