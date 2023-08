Perseguido por la Seguridad cubana, el fotógrafo Ginle Cubillas espera en México su cita para EE UU

Conoce la Isla como la palma de su mano. En más 20 años de carrera, el fotógrafo Ginle Cubillas Arriola ha retratado esa Cuba detenida en el tiempo, triste, entre historias que emanan de las edificaciones a punto de colapsar. "Mi obra ha sido una crítica para el sistema", dice a 14ymedio este pinareño desde la frontera entre México y Estados Unidos, donde espera una cita para optar por el parole humanitario a través de la aplicación CBP One.

Hace un mes, Cubillas intentó pedir asilo en la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) en El Salvador, pero no recibió respuesta. Decidió entonces aprovechar que su visa le permitía transitar libremente por Centroamérica, y de ese modo entró a México por la frontera sur.

Cubillas alega haber sufrido persecución y acoso por parte de la contrainteligencia cubana, que lo citó en cuatro ocasiones "por insistir en tomar imágenes" de una Isla radicalmente distinta a la que "vende el Gobierno".

Cada día de su viaje a la frontera lo tiene documentado. Por el camino, cuenta, ha sufrido extorsiones por parte del personal de Migración. Agentes que "abusan de su uniforme" y obligan a los migrantes, sin importar si su estancia es legal o ilegal, a "pagar". "Y si no lo haces no sigues", denuncia Cubillas.

Las historias de secuestros, los relatos de dos muchachas que fueron violadas, los encuentros con otros migrantes –dos de ellos, Lachy y Yassi, cubanos y, en el caso del primero, participante en las protestas del 11 de julio de 2021– son algunas de las historias que ha ido recopilando el artista. "Tengo mucho que contar, pero mientras esté en México prefiero callar. Tengo miedo". Cubillas asegura que México es "un cerco", donde se siente "atacado por todos lados".

Sin embargo, no deja de reconocer el "lado amable" de México. Antes de llegar el pasado 24 de julio al municipio sureño de Huixtla, en Chiapas, cuenta que un oficial de la Aduana lo "ayudó y cuidó. Nos llevó a Huixtla y después a Tuxtla", la siguiente parada del viaje.

Recuerda Cubillas que en 2015, justo después de que Jorge Dalton –el hijo menor del poeta y revolucionario salvadoreño Roque Dalton– anunciara el estreno del documental En un rincón del alma, fue citado e interrogado por la policía política cubana. El largometraje de 93 minutos, en el cual participa como fotógrafo, "fue censurado" en la Isla, denuncia.

La película de Dalton cuenta con el hilo narrativo del novelista cubano Eliseo Alberto de Diego, Lichi, y posee testimonios gráficos inéditos sobre la intelectualidad de la Isla. El fotógrafo afirma que la obra "se exhibió a puertas cerradas en una pequeña sala del Gobierno para que unos ancianos comunistas la vieran".

La complicidad entre Cubillas y Dalton comenzó en 2001, cuando el director salvadoreño le pidió al cubano algunas de sus fotografías para su cortometraje Cuando yo soñaba un mundo al revés. La producción de este filme se llevó a cabo entre La Habana y El Salvador.

Poco después, Cubillas viajó a El Salvador para digitalizar el archivo de Roque Dalton, invitado por la fundación que lleva el nombre del poeta. El fotógrafo ya poseía una plaza en la Universidad Centroamericana de la capital salvadoreña.

Desde entonces, su relación de trabajo con El Salvador no se ha detenido. Sus obras han sido expuestas por la Fundación Miguel Ramírez, la Escuela de Cine y Arte Audiovisual –con la asistencia de la ministra salvadoreña de Cultura, Mariemm Pleitez–, el Palacio de Santa Tecla y la Universidad Doctor Matías.

Todas estas instituciones enviaron invitaciones para cada muestra a la Embajada cubana en El Salvador, pero los diplomáticos nunca asistieron. Sin embargo, lamenta, sí han lanzado "ataques" en su contra cada vez que ha expuesto audiovisuales suyos en la Universidad de El Salvador, que suele considerarse como un centro de izquierda. "A los estudiantes de periodismo les mostré la realidad de la Isla, los niños descalzos y las personas durmiendo en el piso", afirma. "Les hablé también de la crueldad del comunismo en Cuba".

La noticia de sus conversaciones con los estudiantes llegó a la televisión salvadoreña y el Canal 10 lo entrevistó. A partir de ahí, la contrainteligencia cubana "se metió en mis redes". Sin embargo, aduce, eso no detuvo su labor.

En uno de los mensajes, lanzados con frecuencia en las redes sociales, le advertían de que no anduviera solo. "Recuerda mirar por encima del hombro siempre. No hables con desconocidos. Tu vida no va a ser la misma a partir de ahora", le escribían. Con la esperanza de ser admitido en EE UU, Cubillas aspira a revertir el aspecto negativo de esa última afirmación y ser fiel a su credo: "Siempre he mostrado la realidad cubana".

