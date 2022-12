En plena Navidad logran desembarcar 37 cubanos en playas de Florida

En la balsa Con la bendición de dios llegaron este domingo 15 cubanos a Florida. Según el oficial en jefe de la Patrulla Fronteriza, Walter Slosar, estos migrantes abandonaron la Isla por Matanzas y desembarcaron a las cinco de la madrugada en Playa Clave Colonia, Marathon. Fueron trasladados a una estación migratoria, donde tendrán oportunidad de demostrar "miedo creíble".

El desembarco se dio el mismo día en que otros 22 originarios de Matanzas compartieron un video en el que informaron que tras una travesía de 23 horas alcanzaron el sueño americano. "Mira caballero, llegamos, todo el mundo bien", se escucha a uno de los balseros en el material subido a sus redes sociales por el periodista Mario J. Pentón. "Sin problemas, un solo leñazo y ya acá. Veinticuatro horas y estamos todos bien. Todo bien familia, lo logramos, cojones".

Estos dos grupos de cubanos se suman a los desembarcos del pasado viernes de tres balsas con 47 personas. El oficial Slosar compartió las imágenes de las embarcaciones que precisó, fueron localizadas al sur de Florida. De los migrantes no ofreció más detalles.

Todos estos balseros que lograron pisar suelo estadounidense tendrán oportunidad de exponer su caso ante el juez. Si sus argumentos son convincentes, pueden pagar una fianza y solicitar asilo. En el mejor de los casos son liberados y se les entrega un documento que legaliza su ingreso al país.

Según datos de la Guardia Costera, aumentó los patrullajes por mar y el viernes impidió que una balsa con varios cubanos consiguiera llegar a los Cayos de Florida. Desde el 1 de octubre, esta dependencia ha truncado el sueño de 1.724 residentes en la Isla.

Este fin de semana, el director general de Asuntos Consulares y Atención a los Cubanos Residentes en el Exterior del Ministerio, Ernesto Soberón, confirmó que el Gobierno de Bahamas repatriará con base en el "acuerdo a los protocolos establecidos a 125 balseros" que se "encuentran en los centros destinados para acoger a los migrantes irregulares".

Soberón subrayó a través de su cuenta de Twitter, que en este año Bahamas ha repatriado a "644 migrantes irregulares cubanos" y pregonó que a estas personas se les ha brindado apoyo consular.

El jueves la Real Fuerza de Defensa de Bahamas detuvo a cuatro cubanos en una pequeña isla. Fueron transportados en una lancha rápida de la dependencia a Isla Ragged, "donde serán entregados a los organismos necesarios para su ulterior procesamiento", se detalló en un comunicado.

En México, tampoco se detiene el flujo de cubanos. Este domingo fue arrestado en el municipio de García, estado de Nuevo León, un coyote que trasladaba en una camioneta tipo Van a 22 migrantes, entre ellos dos niños, de Cuba, Colombia y República Dominicana. Los indocumentados fueron entregados a agentes del Instituto Nacional de Migración. El pasado jueves se detuvo a otro coyote que trasladaba a cuatro cubanas en un vehículo. Las autoridades interceptaron el automóvil en el municipio de Linares en el propio estado.

AZ: View shows migrants crossing into Yuma, fist bumping and thanking the smuggler after handing him money: pic.twitter.com/L9JRARethM