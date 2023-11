Políticos y militares afines a López Obrador rechazan la vacuna cubana Abdala y se ponen Pfizer

Las cifras de la campaña nacional de vacunación contra el covid-19 han dado un nuevo revés al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En cinco semanas se han aplicado 1.900.000 dosis del fármaco cubano Abdala y Pfizer –esta última solamente para menores de cinco años– de una meta de 20.000.000 que se anunció en octubre pasado y que debería cumplirse en marzo próximo.

El subsecretario de Salud, Ruy López Ridaura, minimizó la situación al señalar que las "personas tienen cierta precaución", porque también se está aplicando la vacuna contra la influenza.

La desconfianza por la dosis cubana, que no cuenta con el aval de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha llevado a políticos afiliados al partido gobernante de Morena a buscar otras alternativas. Entre ellos se encuentra el ex procurador federal del consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, que justo una semana después de iniciada la campaña, dijo que había cubierto su cuadro de vacunación con la vacuna Pfizer. "Pienso continuar con el esquema de ese laboratorio. Fue la primera que me apliqué y busqué aplicarme los dos refuerzos del mismo del mismo proveedor", declaró al diario AM.

El pasado domingo el presidente municipal de Cajeme (estado de Sonora), Javier Lamarque, fue captado en una sucursal de la cadena de farmacias Walgreens, donde con cita previa se ofrecen los fármacos bivalentes de Pfizer y Moderna contra el coronavirus con un costo de 100 dólares. El morenista viajó aun cuando en la presidencia municipal hay instalado un módulo de vacunación con dosis cubanas desde el 31 de octubre.

En el estado de Coahuila, donde el Gobierno de México ordenó la aplicación de 70.000 fármacos caducados del medicamento de la Isla, el gobernador Miguel Riquelme negoció por su cuenta la vacunación de 30.000 personas con la dosis bivalente de Pfizer. Según el comunicado, los beneficiados, entre los que había elementos del Ejército, se concentraron en la Plaza de las Culturas y fueron trasladados en camiones al lugar asignado por las autoridades de Aduana y Protección Fronteriza y de la Ciudad de Eagle Pass, Texas.

De acuerdo con cifras oficiales, en los laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) se encontraban al inicio de la campaña de vacunación 8.885.992 fármacos cubanos de los primeros 9.000.000 que compró México a la Isla y de los que sólo se habían usado hasta el mes de junio 114.000.

Pese al fracaso de la vacuna cubana, López Obrador avaló la compra de otras 2.851.000 dosis cubanas que fueron entregadas a Birmex el 28 de octubre en la Base Aérea Militar No. 1, en Santa Lucía, Estado de México. El cargamento fue anunciado como parte de la campaña de vacunación.

La estrategia de vacunación ha sido cuestionada por especialistas. El Premio Nacional de Salud 2020 y director del Centro Médico ABC, Francisco Moreno, declaró a la periodista Carmen Aristegui, que "pareciera" que los encargados de Salud del país "habían ido a la bodega a ver qué había" y sólo encontraron cajas de Abdala y cargamentos por entregar de la rusa Sputnik, la otra opción, ambas sin el visto bueno de la OMS.

La Secretaría de Salud ya cuenta con 3.408.000 fármacos rusos, de los aún no se establece el protocolo de distribución ni los estados a los que serán enviados.

