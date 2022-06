Putin proclama el fin del mundo unipolar liderado por EE UU

El presidente ruso, Vladímir Putin, proclamó este viernes el fin del mundo unipolar liderado por Estados Unidos pese a los intentos de Occidente de conservarlo "por todos los medios". Esa era "se ha terminado, pese a todos los intentos de mantenerla y conservarla por todos los medios.

El cambio es un proceso natural de la historia", dijo Putin durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo en el que no faltó el viceprimer ministro cubano Ricardo Cabrisas, quien mantuvo una reunión previa con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

Putin acusó a Estados Unidos de creerse "el enviado de Dios" después de clamar victoria en la Guerra Fría tras la caída de la Unión Soviética en 1991. "Al clamar victoria en la Guerra Fría, proclamarse enviado de Dios en la tierra, EE UU no tiene ninguna obligación, sólo intereses y, por cierto, esos intereses son sagrados", subrayó.

"Ellos, EE UU, parece que no se dan cuenta de que en las últimas décadas en el planeta se han formado y cada vez se hacen oír más nuevos y poderosos centros"

Advirtió que "las recetas aquí no funcionan" y acusó a los líderes occidentales de ignorar los "cambios revolucionarios y tectónicos", que consideró "irreversibles".

"Ellos, EE UU, parece que no se dan cuenta de que en las últimas décadas en el planeta se han formado y cada vez se hacen oír más nuevos y poderosos centros, cada uno de los cuales desarrollan sus sistemas políticos e instituciones públicas, e implementan sus propios modelos de crecimiento económico", señaló, y añadió que esos países tienen derecho a defender y garantizar sus "intereses nacionales".

"Creen que la hegemonía de Occidente en la política y economía mundial es una constante, es eterna. No hay nada que sea eterno. Nuestros colegas no sólo niegan la realidad, sino que intentan obstaculizar la marcha de la historia, piensan como en el siglo pasado, son rehenes de sus propias mentiras", subrayó.

Para explicar la decadencia de Occidente recordó que EE UU ha pasado de ser un país exportador a una economía importadora, que ha provocado una crisis económica global con su irresponsable política financiera.

En cuanto a la Unión Europea, consideró que el bloque ha perdido "soberanía política" al ceder su autonomía e independencia en favor de Washington. El presidente afirmó que la UE perderá más de 400.000 millones de dólares el próximo año por las sanciones que le ha impuesto contra el país por la "ofensiva militar" en Ucrania.

"Según estimaciones de los expertos, la fiebre de las sanciones puede causar pérdidas directas a la UE de más de 400.000 millones de dólares el año que viene. Ese es el precio de las decisiones alejadas de la realidad y tomadas sin sentido común", señaló durante su intervención en el Foro Económico de San Petersburgo.

"Todos los intentos de sacar lo mejor de un mal trabajo, toda la palabrería sobre costes supuestamente admisibles en nombre de la pseudounidad no pueden ocultar lo principal: la UE ha perdido finalmente su soberanía política y sus élites burocráticas bailan al son de la música de otros", dijo.

"Hacen todo lo que les dicen desde arriba, causando daño a su propia población y su propia economía, sus propios negocios", afirmó el jefe del Kremlin

Putin afirmó que inflación en "una serie de países de la Eurozona" supera ya el 20%, aunque solo es cierto en un caso, el de Estonia, con 20,1%. La media está en el 8%.

En esta línea se mantuvieron Cabrisas y Lavrov en su encuentro previo, donde el canciller ruso aseguró que "las relaciones internacionales viven una fase crucial, ya que se trata de si será exitoso el intento de EE UU de crear de nuevo un mundo unipolar y dictar su voluntad al resto".

"Rusia, Cuba y otros correligionarios se oponen a esa línea a través de la defensa del derecho internacional", señaló.

Por su parte, Cabrisas acudió al discurso contra el embargo de EE UU y, sobre las palabras de Lavrov, comentó: "Usted conoce la postura de Cuba (...) El mundo unipolar no puede imperar sobre el multipolar. Estoy seguro de que el tiempo dará o quitará razones".

La cita transcurre el mismo día que la Comisión Europea emitió su recomendación de que Ucrania pase a ser considerada"candidata" a entrar en la UE, con la condición de que realice "importantes" reformas en áreas como el Estado de derecho y la corrupción, el mismo caso que Moldavia.

"Los ucranianos están dispuestos a morir por la perspectiva europea. Queremos que vivan con el sueño europeo", recalcó la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, en una rueda de prensa para presentar el resultado de tres informes elaborados para los dos países cuyo resultado es favorable y Georgia, que deberá esperar.

El camino, no obstante, no hace más que empezar. Ahora, el Consejo Europeo -los líderes de la Unión- abordará los próximos jueves y viernes la opinión de la Comisión sobre las candidaturas. El respaldo debe ser unánime y se sabe que varios países no son favorables, por ahora, a la entrada de Kiev en el bloque.

El proceso de admisión y adhesión suele prolongarse unos diez años.





