Quitarle el turbante a los clérigos, la última manera de protestar en Irán

(EFE).- Los jóvenes iraníes han improvisado diversas formas de protestar en Irán, desde mujeres que caminan sin velo a gritos desde las ventanas pasando por canciones protesta, y en los últimos días se ha impuesto una nuevo método: quitarle el turbante a los clérigos.

El modus operandi ya es viral en las redes sociales: un joven, chico o chica, se acerca por detrás a un clérigo y con la mano le da un golpe al turbante con el que se cubre la cabeza hasta que cae al suelo, muchas veces entre las risas de los presentes.

Y por supuesto se graba en video para después compartirlo en Twitter, Instagram o Telegram, campos de batalla tan importantes como las calles del país.

Irán vive protestas desde la muerte el 16 de septiembre de la joven Mahsa Amini tras ser detenida tres días antes por la Policía de la moral por llevar mal puesto el velo islámico, unas movilizaciones en las que se pide el fin de la República Islámica.

Las protestas están protagonizadas sobre todo por jóvenes y mujeres al grito de "¡Mujer, vida, libertad!" que lanzan consignas contra el Gobierno y queman velos, uno de los símbolos de la República Islámica y algo impensable hasta hace poco tiempo.

También era impensable que los jóvenes les quitasen los turbantes a los religiosos, una forma de protestar que muestra el rechazo a los clérigos de la República Islámica fundada por el ayatolá Ruholá Jomeiní en 1979.

"Violan mis derechos", afirma un clérigo en un vídeo compartido en Twitter después de que le tirasen el turbante.

"¿Que yo violo tus derechos? Tú eres el que lo hace", le responde una joven en el video.

En otro clip se ve a un grupo de chicas jóvenes que le quitan el turbante a un religioso entre risas nerviosas, mientras en otro unos chicos juegan con la prenda como si fuese una pelota.

One of the girl says; in Iran mullahs behead and execute us if we say NO to forced hijab or forced Islam, we just knock their turbans to show our anger.



Removing the turbans of clerics has turned into a daily routine for Iranian teenagers after the murder of #MahsaAmini. pic.twitter.com/moqMDk7pmv