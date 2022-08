Rusia sigue confundida sobre el ataque exitoso de Ucrania a una base en Crimea

(EFE/EUROPA PRESS).- Las autoridades rusas siguen confundidas sobre el ataque del pasado martes a la base aérea de Saki, en la Crimea ocupada por Rusia, a más de 225 kilómetros de las líneas de defensa de Moscú, que destruyó al menos ocho aviones rusos y varios edificios, asegura el Instituto de Estudios de la Guerra (ISW).

Según publica este grupo de expertos estadounidenses, las imágenes satelitales confirmaron los informes de la fuerza aérea de Ucrania de que el ataque destruyó al menos ocho aviones rusos, lo que contradice las afirmaciones rusas de que las explosiones no dañaron ningún avión y no fueron el resultado de un ataque.

Los medios rusos publicaron historias contradictorias sobre lo ocurrido, señaló el ISW.

De un lado, el Ministerio de Defensa ruso afirmó el mismo martes que se habían detonado municiones en un lugar en el que estaban almacenadas en el aeródromo debido a un acto de negligencia, no a un ataque, y afirmó que ningún avión resultó dañado.

El milblogger ruso Rybar, especializado en asuntos relacionados con la guerra, afirmó el 10 de agosto que la explosión probablemente no fue causada por un ataque con misiles y planteó la hipótesis de que las explosiones pudieran deberse a negligencia e incumplimiento de las normas de seguridad o a un pequeño helicóptero con una bomba que atacó un estacionamiento cercano.

También es posible, según el ISW, que el Kremlin no haya coordinado su operación de información para negar que Ucrania haya llevado a cabo un ataque exitoso detrás de las líneas rusas

Las historias contradictorias en los medios y entre los bloqueros militares rusos indican que los funcionarios del Ministerio de Defensa de Moscú tienen teorías contrapuestas sobre el ataque y las están compartiendo con los medios.

Es probable que las fuerzas rusas en la base aérea ya sepan lo que sucedió, pero también es posible que aún no entiendan cómo o desde dónde exactamente las fuerzas ucranianas llevaron a cabo el ataque, según el ISW.

Los funcionarios ucranianos están jugando con la evidente confusión rusa en torno al ataque para ofuscar las capacidades de largo alcance de Ucrania, añadió el instituto estadounidense especializado en asuntos militares.

Un funcionario ucraniano anónimo le dijo a The New York Times que el ataque se llevó a cabo con la ayuda de partisanos. Otro funcionario ucraniano anónimo le dijo a The Washington Post que las fuerzas especiales ucranianas fueron las autoras de la explosión, mientras que otros funcionarios ucranianos hicieron referencia implícita al ataque pero no se atribuyeron abiertamente su autoría.

El ISW indica que aún no puede evaluar de forma independiente qué causó las explosiones en el aeródromo: las imágenes satelitales muestran múltiples cráteres y marcas de quemaduras, pero tal daño podría haber sido causado por muchas cosas: fuerzas especiales, partisanos o misiles, en el lugar o desde la distancia.

"Cuantas más pérdidas tengan los ocupantes, antes podremos liberar nuestra tierra y garantizar la seguridad de Ucrania"

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó este miércoles que la única manera de que la invasión rusa de Ucrania finalice antes es infligiendo más daño al Ejército de Rusia en el frente.

"Cuantas más pérdidas tengan los ocupantes, antes podremos liberar nuestra tierra y garantizar la seguridad de Ucrania", sostuvo elmandatario, que añadió que el fin de la guerra no es "una cuestión de tiempo", sino "cuestión de las pérdidas que sufra Rusia".

Zelenski subrayó la importancia de que "todos los que defienden Ucrania" piensen en la manera de infligir "las mayores pérdidas posibles a los ocupantes para que el tiempo de guerra sea más corto".

"Si casi 43.000 soldados rusos muertos no convencen a los líderes rusos de que necesitan encontrar una salida a la guerra, entonces se necesitan más combates, se necesitan más resultados para convencer", agregó el jefe de Estado ucraniano.

En este sentido, detalló que este jueves tendrá lugar en Copenhague una conferencia de ministros de Defensa de los socios ucranianos en la que se discutirá la manera de ofrecer más apoyo a Ucrania, incluido el militar.

"Estoy agradecido a todos nuestros socios que entienden que solo asegurando la derrota de Rusia en el campo de batalla (...) pueden acercar la vuelta de la seguridad para Ucrania y toda Europa. Cuantas más armas reciba Ucrania, más apoyo militar, técnico y financiero, antes nuestro pueblo y todos los europeos podrán experimentar de nuevo la paz y la estabilidad en la vida", dijo Zelenski.

"Nuestro continuo apoyo envía un mensaje muy claro: Reino Unido y la comunidad internacional siguen oponiéndose a esta guerra ilegal y se unirán para brindar asistencia militar"

El Ministerio de Defensa de Reino Unidol enviará a Ucrania tres nuevos sistemas de lanzacohetes de largo alcance M270 MLRS para hacer frente a la invasión rusa de su territorio.

Así lo anunció el ministro de Defensa británico en declaraciones a la cadena BBC, donde detalló que su país enviará a Ucrania tres de estos sistemas adicionales a los tres que ya había mandado, aumentando además de forma "significativa" la cantidad de misiles para tal sistema.

"Nuestro continuo apoyo envía un mensaje muy claro: Reino Unido y la comunidad internacional siguen oponiéndose a esta guerra ilegal y se unirán para brindar asistencia militar defensiva a Ucrania para ayudarla a defenderse de la invasión de Putin", expresó Wallace a la radio televisión británica.

El ministro de Defensa de Reino Unido sostuvo que estas armas de alta precisión "ya están ayudando a Ucrania" a atacar los suministros de municiones y los centros de comando rusos.

Asimismo, aseguró que las fuerzas ucranianas han demostrado ser "mucho mejores" para distinguir qué objetivos atacar para no quedarse sin municiones rápidamente.

A principios de junio, el ministro de Defensa británico, Ben Wallace, anunció la asignación de M270 a Ucrania, capacitados para alcanzar objetivos a una distancia de hasta 80 kilómetros.

Esta decisión de Londres se alineó con la también adoptada por Washington, que decidió proporcionar el sistema de artillería de cohetes de alta movilidad HIMARS, una variante del MLRS.

