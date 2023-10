La resistencia ucraniana denuncia el uso de cubanos en la guerra como carne de cañón

El Centro de Resistencia Nacional, una organización ucraniana que opera clandestinamente en los territorios ocupados por Rusia, ha denunciado el reclutamiento de cubanos como carne de cañón para la guerra por parte de las fuerzas militares rusas.



Según fuentes de la organización, citadas por la agencia Unian, los rusos están orgullosos de reclutar cubanos y no sienten lástima alguna por ellos.



"Su papel principal en el modelo es morir primero", dice la misma fuente. Los mercenarios cubanos no forman unidades separadas sino que se integran a las unidades rusas, independientemente de si hablan o no ruso, afirma la organización.



Esta semana, nuevos datos filtrados por hackers ucranianos revelaron que los cubanos contratados por el Ejército ruso han seguido aumentando desde finales de agosto, incluso desde que el Gobierno de Cuba informó de 17 detenciones de personas vinculadas a una red de trata, tráfico y mercenarismo.

Los cubanos están aparentemente integrados en la 106 División Aerotransportada de las Fuerzas Armadas de Rusia, que según los hackers se está convirtiendo, de facto, en la "legión internacional" del Ejército de Moscú. Junto a ellos habría también un número indeterminado de serbios.

Pese a lo elevado de estos números que en las últimas semanas se repiten a diario, Rusia sigue lanzando ataques masivos en todo el frente del este

En el frente, las fuerzas rusas perdieron durante la jornada del miércoles a lo largo del frente 810 soldados y 29 tanques, según el parte del Estado Mayor ucraniano, que informa también de la destrucción de treinta sistemas de artillería rusos.

Pese a lo elevado de estos números que en las últimas semanas se repiten a diario, Rusia sigue lanzando ataques masivos en todo el frente del este. Su prioridad parece ser la localidad de Avdivka, en la provincia oriental de Donetsk.

Según varios canales de Telegram ucranianos, las tropas rusas atacan Avdivka desde el este, el norte y el sur para acabar de rodear a las fuerzas ucranianas que la defienden y tomar el control de este municipio situado una veintena de kilómetros al norte de la capital de la provincia, Donetsk.

Los ataques rusos se suceden también en los frentes de Kúpiansk y Limán (noreste) y también junto a Márinka y Bajmut (este). Según el Estado Mayor de Kiev, las fuerzas ucranianas repelen a diario decenas de ataques enemigos y mantienen sus posiciones entre intensos combates.

