El Salvador reafirma su apoyo a los dos reporteros cubanos varados en el país

"Nosotros los vamos a apoyar para hacer lo que ellos quieran hacer", asegura la canciller de El Salvador Alexandra Hill en relación a los periodistas independientes Esteban Rodríguez y Héctor Luis Valdés Cocho, que fueron admitidos el pasado miércoles en el país centroamericano tras haber sido obligados a abandonar Cuba.

La posición del Gobierno de El Salvador hacia los reporteros trasciende luego de conocerse que el presidente Nayib Bukele se interesó por ellos y dio la indicación de que se les permitiera la entrada a El Salvador, según dijo este viernes Hill al Nuevo Herald.

"Estamos haciendo todo lo humana e institucionalmente posible por acogerlos, por darles todas las alternativas de solución a ellos" explicó la diplomática. La diplomática añadió que permanecer en su país era una alternativa y que los periodistas "no pueden ni quieren devolverse a Cuba".

"Cualquier persona exiliada de su propio país es para nosotros abominable y es una muestra de lo que el régimen cubano está realizando con sus propios ciudadanos".

En las pocas horas que han pasado en El Salvador, recibieron un chequeo médico y han mantenido conversaciones con la cancillería.

En la madrugada del 4 de enero, Valdés y Rodríguez, reporteros del diario independiente ADN Cuba y miembros del Movimiento San Isidro, abordaron un vuelo de Copa en La Habana que hizo escala en Ciudad de Panamá. Su destino final era Nicaragua pero en el aeropuerto panameño, según contaron, se les informó que no eran admitidos para entrar a Managua.

La ruta aérea también tenía una escala en El Salvador antes de continuar hasta Nicaragua. En la terminal de la capital salvadoreña pasaron más de 24 horas hasta que las autoridades decidieron admitirlos "mientras se les brinda asistencia humanitaria y se resuelve su situación migratoria".

Esteban Rodríguez pasó en prisión ocho meses desde que el 30 de abril de 2021 intentó, junto a otros manifestantes, acercarse a la casa del artista Luis Manuel Otero Alcántara, que realizaba una huelga de hambre. Cuando la Policía trataba de impedirles el paso, el grupo inició una sentada para protestar contra lo que consideraban una limitación de su derecho a la libre circulación, pero fueron detenidos.

Las autoridades cubanas llevaron a Rodríguez al aeropuerto de La Habana la madrugada del pasado martes directamente desde la prisión. Valdés asegura que él también fue conducido a la misma terminal, donde a ambos les dijeron que estaban expulsados y que jamás podrían regresar a Cuba.

Los periodistas relataron que fueron obligados a tomar la decisión de abandonar su país y que su intención era permanecer en Nicaragua pocos días para terminar recalando en el lugar al que llegan muchos cubanos "huyendo del terror perpetuado por un sistema totalitario".

A su salida del aeropuerto salvadoreño, Valdés escribió en su cuenta de Twitter junto a una foto que registró el momento: "Esta fue la imagen dónde terminó una pesadilla creada por un sistema carente de principios éticos y cívicos como el régimen cubano. No me alcanzan las gracias al presidente Nayib Bukele por la solidaridad en un momento dónde no veíamos luz. Gracias al pueblo salvadoreño. Gracias".

