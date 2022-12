Silencio de la Cancillería cubana ante el fracaso del autogolpe en Perú

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, tan veloz para opinar de todo en su cuenta de Twitter, no se ha pronunciado aún sobre los acontecimientos en Perú y el encarcelamiento de un aliado de La Habana después de fracasar en su intento de autogolpe. Este silencio contrasta con la estridencia de su reacción, la víspera, ante la sentencia condenatoria para Cristina Fernández de Kirchner, cuando escribía en Twitter: "Ratificamos nuestra solidaridad con @CFKArgentina frente al acoso judicial y mediático, que tiene claros fines políticos".

Tampoco Miguel Díaz-Canel escatimó en afectos: "Reiteramos nuestro rechazo a los procesos judiciales políticamente motivados y reafirmamos todo nuestro apoyo y solidaridad a @CFKArgentina frente al acoso judicial y mediático en su contra". El mandatario usó los hashtags #CubaTeAbraza y #TodosConCristina.

Las dos cuentas permanecen en absoluto silencio hasta el momento sobre el destino del ahora ex presidente Pedro Castillo en Perú, que este miércoles intentó disolver el Parlamento antes de su tercera moción de destitución en un movimiento suicida que no tuvo el apoyo ni de su propio Gobierno.

Ante el aparente desconcierto de los dirigentes cubanos, que andan de paseo por varios países del Caribe, el diario del Partido Comunista se adelantó a la posición oficial. Granma publica este jueves un breve artículo titulado Otro golpe parlamentario que contiene algunos elementos de lo ocurrido en la intensa jornada vivida ayer en Lima, mencionando muy brevemente el anuncio de disolución del Congreso por parte de Castillo.

La peculiar interpretación de ese medio consiste en explicar que el país andino atraviesa una "crisis política" provocada por "el accionar de la oposición peruana"

La peculiar interpretación de ese medio consiste en explicar que el país andino atraviesa una "crisis política" provocada por "el accionar de la oposición peruana, mayoritaria en el Congreso, y que no ha dejado gobernar a quien el pueblo eligió como Presidente hace 16 meses".

A diferencia del chavista Diosdado Cabello, que acusa a Washington de estar detrás de la caída de Castillo, Granma no se pronuncia sobre este aspecto, pero todo indica que los miembros del Foro de Sao Paulo, incluyendo Cuba, van a ir en esa línea.

El mismo diario publicó anoche un texto para ahondar en el asunto de Cristina Fernández que titula Ajuste de cuentas de la derecha en el que el autor sentencia: "Este procedimiento no es nuevo, y yo diría que es bastante recurrente por parte de gobiernos de derecha contra sectores de la izquierda en la región de América Latina, con el fin de estigmatizarlos como 'corruptos', acudiendo para ello a un aparato de 'justicia' tóxico, acompañado de una labor mediática encaminada a crear estados de opinión basados en la mentira".

En Cubadebate, la información sobre el caso de Castillo es aún más taquigráfica. tanto que incluso algunos lectores piden explicaciones para entender lo sucedido. "¿Y por fin podía legalmente hacer lo que hizo? Porque por RT habla de Congreso disuelto, mientras Telesur habla de Congreso sin apellido. La verdad no entiendo nada", pregunta un usuario. Otro acude, con poco detalle, a aportar luz al asunto: "No debió hacerlo. Cometió el delito de sedición. A saber, puede ir preso entre 5 y 10 años de prisión".

La división se percibe entre quienes creen que el Congreso se ha alineado con los "poderes imperialistas" para hacer la vida imposible a Castillo y quienes, aún así, reprochan su actuación de este miércoles. "Algo es cierto, aunque no te dejen gobernar no te puedes tomar la ley por tus manos", expone un lector.

Aunque las autoridades cubanas nunca ocultaron su preferencia por el profesor izquierdista frente a su oponente, la derechista Keiko Fujimori, el peruano no fue todo lo agradecido que suele exigir el régimen de La Habana a sus aliados

Para saber más, los lectores de la prensa oficial deberán esperar a que las autoridades cubana aclaren su posición.

Castillo no es Kirchner. Aunque las autoridades cubanas nunca ocultaron su preferencia por el profesor izquierdista frente a su oponente, la derechista Keiko Fujimori, el peruano no fue todo lo agradecido que suele exigir el régimen de La Habana a sus aliados. En enero de este año, el ya ex presidente concedió una entrevista a CNN donde habló de política internacional y fue preguntado insistentemente por sus relaciones con los Gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Incómodo, Castillo no se atrevió a ponerse en contra pero tampoco a favor.

"¿Presidente, usted adoptaría el modelo cubano, el nicaragüense o el venezolano?". "Jamás", acabó respondiendo. Ante la insistencia del entrevistador sobre si consideraba que Cuba era una democracia, el peruano volvió a dudar. "Cuba es un país hermano", trató de zafarse antes de acabar diciendo: "Habrá que preguntarles a los cubanos. No quisiera que ningún otro país o persona se entrometa en la vida de los peruanos". Lo mismo hizo a la hora de pronunciarse sobre Managua o Caracas.

Su canciller no se anduvo con las mismas delicadezas y fue claro a la hora de condenar las elecciones en Nicaragua, cuyo desarrollo dijo haber "seguido con preocupación". El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo tajantemente que los comicios no cumplían "los criterios mínimos de elecciones libres, justas y transparentes que establece la Carta Democrática Interamericana, vulneran su credibilidad, la democracia y el Estado de Derecho y merecen el rechazo de la comunidad internacional".

A Maduro no le pasó desapercibida esta actitud titubeante del peruano, al que querían de lleno en el grupo, junto a la de Gustavo Petro y Gabriel Boric, que criticaron a principios de año el régimen bolivariano. "Todos los días hay una campaña contra Venezuela. Por ahí ha surgido una izquierda cobarde que basa su discurso en atacar el modelo bolivariano exitoso, victorioso, en atacar el legado histórico, y en atacarme a mí como presidente", dijo el sucesor de Hugo Chávez.

