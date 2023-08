Solo dos aspirantes republicanos aseguran que no apoyarán a Trump si es condenado

(EFE).- Solo dos de los ocho aspirantes republicanos a la Casa Blanca que participaron la noche de este miércoles en el primer debate de primarias dejaron claro que no apoyarán a Donald Trump si es condenado por alguno de los múltiples crímenes de los que ha sido acusado.

El ex gobernador de Nueva Jersey Chris Christie y el ex gobernador de Arkansas Asa Hutchinson fueron los dos únicos que no levantaron la mano al ser preguntados si apoyarían al favorito de estas primarias, el ex presidente Trump, en caso de condena.

Y solo ellos y el ex vicepresidente Mike Pence -que sí levantó levemente la mano en la citada pregunta aunque la bajó muy poco después- criticaron abiertamente al ex presidente.

Mientras, el principal rival de Trump en esta carrera según las encuestas, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, rehusó contestar a preguntas sobre el 6 de enero.

La primera pregunta sobre el "elefante ausente en la habitación" -como llamó a Trump uno de los moderadores, el presentador Bret Baier- provocó uno de los momentos más tensos del debate republicano.

Baier quiso que los ocho precandidatos levantaran la mano si apoyarían a Trump aunque fuera condenado por alguno de los múltiples casos por los que se le acusan, y todos menos Christie y Hutchinson lo hicieron, aunque DeSantis tardó en alzarla y Pence lo hizo detrás del resto y levemente.

Chris Christie, el aspirante más crítico con Trump desde el inicio de esta carrera, insistió en que "alguien tiene que dejar de normalizar estas conductas" y señaló que independientemente de lo que se opine sobre los cargos contra Trump, su conducta en el asalto al capitolio del 6 de enero de 2021 fue "impropia" de su cargo como presidente.

El empresario Vivek Ramaswamy, que en todo el debate presumió de ser el único "no político" de esta terna, dijo que Trump ha sido "el mejor presidente" del país, pero lamentó que ahora esté "motivado por el lamento y la venganza".

El otro gran crítico de Trump, Asa Hutchinson, advirtió de que el partido Republicano afronta un "grave problema" en su posición frente a lo que hizo Trump el 6 de enero, un "crimen muy serio" que él no piensa apoyar.

Y la única mujer de este grupo, la ex embajadora de Naciones Unidas Nikki Haley, defendió a Pence, pero también pidió hablar del futuro para que los estadounidenses decidan, y aprovechó para recalcar que es "hora de un nuevo líder conservador", porque tres de cada cuatro estadounidenses no quieren un nuevo duelo Trump-Biden.

Entretanto, Trump calificó sus cuatro imputaciones penales de "sandeces", y dijo que los ciudadanos estadounidenses "lo entienden" ya que no para de subir en las encuestas.

El ex mandatario es el favorito para hacerse con la nominación republicana para las presidenciales de 2024, donde espera enfrentarse de nuevo al actual presidente, Joe Biden, contra quien perdió en las elecciones de 2020.

Unos comicios que Trump sigue sosteniendo que fueron fraudulentos, pese a que el resultado ha sido avalado por la Justicia y los principales medios del país.

Precisamente su insistencia en no aceptar el desenlace electoral de 2020 le ha hecho recibir dos de sus cuatro imputaciones penales: una en Washington D.C. por presuntamente tratar de revertir los resultados a nivel nacional y otra en Georgia por intentar hacer lo propio en ese estado.

Durante la entrevista con Carlson, que se publicó al mismo tiempo que empezaba el primer debate de precandidatos republicanos en Milwaukee (Wisconsin), Trump volvió a defender su creencia de que el entonces vicepresidente, Mike Pence, podría haber detenido la confirmación de la victoria electoral de Biden negándose a aceptar el resultado.

La mayoría de expertos coinciden en que, de hacerlo, el republicano hubiera ido en contra de la Constitución. Trump mantuvo firme su postura y acusó a la fiscal encargada de su caso en Georgia, Fani Willis, de negarle su derecho a dudar de los resultados electorales.

El ex mandatario también habló del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 y aseguró que había "mucho amor" en la multitud congregada frente a la sede del Legislativo estadounidense.

