Trump anuncia la salida de la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen

(EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) abandonará su cargo y que su puesto será ocupado por el actual comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Kevin McAleenan.

"La secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen abandonará su puesto y me gustaría darle las gracias por sus servicios prestados (...) Tengo el placer de anunciar que Kevin McAleenan, el actual comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, se convertirá en el secretario interino del DHS", anunció Trump vía Twitter.

En su carta de renuncia, que ha sido publicada por algunos medios, Nielsen expresa su deseo de que su sucesor tenga el "apoyo del Congreso y de los tribunales para arreglar las leyes" que, según dice, han mermado la capacidad del DHS de "salvaguardar" al país.

Secretary of Homeland Security Kirstjen Nielsen will be leaving her position, and I would like to thank her for her service.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2019



Algunos medios habían informado de que Nielsen se trasladó a la Casa Blanca bien entrada la tarde del domingo para reunirse con Trump, una cita que no estaba prevista en la agenda del fin de semana del mandatario.

Nielsen se había convertido en el brazo ejecutor de las políticas migratorias del presidente, que habían recibido críticas por parte de la oposición y de numerosos grupos sociales por lo que consideraban una actuación carente de humanidad por parte de la Administración.

Hace meses se divulgaron conjeturas con la marcha de la secretaria, especialmente tras la renuncia del jefe de Gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, que fue quien propuso el nombre Nielsen para sucederle al frente del DHS cuando se convirtió en la mano derecha del presidente.

Sin embargo, su salida no se consumó hasta este domingo cuando, según informan algunos medios, presentó su dimisión al presidente.

Algunas organizaciones sociales, como America's Voice, no tardaron en reaccionar a la noticia en las redes sociales y apuntaron que, a pesar de su renuncia, "el legado de Nielsen siempre estará unido a la política de separación familiar" llevada a cabo por el Gobierno y que ha supuesto la separación de miles de menores que cruzaron la frontera sur del país con sus familias.

....I am pleased to announce that Kevin McAleenan, the current U.S. Customs and Border Protection Commissioner, will become Acting Secretary for @DHSgov. I have confidence that Kevin will do a great job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2019



Nielsen ha sido la encargada de poner en marcha una agresiva política migratoria abanderada por Trump que ha incluido la separación de familias de inmigrantes con menores cuando cruzaban la frontera con México irregularmente durante meses, un veto migratorio contra países de mayoría musulmana y regulaciones para limitar el asilo en el límite con México.

Sin duda, una de las mayores sombras que quedará en el legado de Nielsen serán los llantos y lamentos desesperados que fueron grabados a los niños inmigrantes separados de sus padres cuando estos estaban detenidos en celdas. Sin embargo, el desempeño de estas tareas no ha saciado las demandas de Trump de una mayor rigidez en temas migratorios, lo que ha generado múltiples desencuentros internos entre ambos que han sido recogidos por medios locales.

Nielsen, una experta en ciberseguridad y gestión de desastres que formó parte del consejo de seguridad nacional durante el Gobierno de George W. Bush (2001-2009), comenzó a trabajar con Kelly a finales de 2016, cuando se encargó de preparar al general, nominado entonces como jefe de DHS, para sus audiencias de confirmación en el Senado. Fue su cercana relación con Kelly la que elevó a Nielsen a la Casa Blanca, donde se convirtió en jefa adjunta de gabinete y aplicó una marcada rigidez.

La escasa tolerancia de Nielsen por las luchas internas de asesores presidenciales se reflejó en su costumbre de cancelar las reuniones con altos funcionarios de la Casa Blanca si alguien llegaba tarde a reuniones y en su minucioso control de la agenda de Kelly.

La disciplina militar implicó que se ganara entre algunos el mote de "enfermera Ratched", el autoritario personaje de la novela y película 'One Flew Over the Cuckoo's Nest'

La disciplina militar implicó que se ganara entre algunos el mote de "enfermera Ratched", el autoritario personaje de la novela y película One Flew Over the Cuckoo's Nest, mientras que, según el diario The New York Times, otros se refieren a ella como Joseph Ratzinger, el cardenal que pasaría a ser el papa Benedicto XVI.

Kevin McAleenan, un veterano de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, es el elegido para sustituirla. Nacido en Hawai, en 1971, McAleenan trabaja desde 2006 en la CBP y desde 2017 ostentaba el cargo de comisionado, en un primer momento en funciones y, ya desde marzo del año pasado, tras jurar el cargo, de forma fija.

McAleenan ha sido una de las voces más activas en defender el discurso de la Administración Trump de que la llegada ingente de inmigrantes a la frontera con México ha puesto a los servicios fronterizos en una situación límite. El pasado mes de marzo, denunció que la situación había llegado a un "punto crítico" después de que los agentes fronterizos apresaran a 12.000 migrantes en apenas dos días.

Entre los retos a los que deberá ahora hacer frente el próximo jefe del DHS, cuyo nombramiento oficial aún no tiene fecha, estará atajar una crisis que unos consideran humanitaria y otros de humanidad.

El último de estos mensajes se produjo esta misma semana, cuando se refirió a los inmigrantes que llegan a la frontera sur como "animales" y les dijo que estaban perdiendo el tiempo con su viaje

Por un lado, la Administración defiende que la llegada de migrantes que alcanzan la frontera sur del país tras atravesar México, la mayoría de ellos viajando en familias, pone en peligro sus vidas y les expone a los peligros del tráfico de personas. Por este motivo, el propio Trump no ha escatimado gestos ni palabras para tratar de disuadir a estas personas, que proceden principalmente de Centroamérica, de que emprendan el viaje.

El último de estos mensajes se produjo esta misma semana, cuando se refirió a los inmigrantes que llegan a la frontera sur como "animales" y les dijo que estaban perdiendo el tiempo con su viaje ya que EE UU "no puede aceptar" a más solicitantes de asilo porque "está lleno".

Por el otro lado, la oposición demócrata y numerosas organizaciones sociales que denuncian que es la falta de humanidad del Gobierno -que corta las ayudas a los países de la región, separa a las familias en la frontera y encierra a menores en instalaciones sin las condiciones básicas- la que pone en peligro las vidas de los migrantes.

