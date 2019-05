Trump amenaza con más sanciones a Cuba si no cesa apoyo militar a Venezuela

(EFE).- El presidente de EE UU, Donald Trump, amenazó este martes con recrudecer el embargo a Cuba e imponer sanciones "del mayor nivel" a la isla si las fuerzas militares y de inteligencia cubanas que, según Washington, están infiltradas en Venezuela no cesan sus operaciones en el país caribeño.

"Si las tropas y milicias cubanas no CESAN inmediatamente sus operaciones militares y de otro tipo con el objetivo de causar muerte y destrucción a la Constitución de Venezuela, se impondrá a la isla de Cuba un embargo completo, junto con sanciones del mayor nivel", dijo Trump en su cuenta de Twitter.

