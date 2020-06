Trump abre la puerta a reunirse con Maduro y admite sus dudas con Guaidó

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha abierto la puerta a reunirse con Nicolás Maduro y ha admitido haber tenido dudas sobre el reconocimiento a Juan Guaidó como legítimo presidente de Venezuela en una entrevista a Axios concedida el pasado viernes en la Casa Blanca y de la que se han hecho públicos algunos extractos este domingo.

Las declaraciones, que suponen un giro en su política del último año y medio, concuerdan con lo señalado en el polémico libro de su exconsejero de Seguridad, John Boton, en el que se afirma que el mandatario tenía dudas por considerar un "crío" al jefe del Parlamento venezolano en contraste con el "fuerte" Maduro. Trump, según Bolton, llegó a plantearse una rectificación, después de colocar tras él todo el apoyo de la maquinaria de la diplomacia estadounidense.

"Yo creo que yo no estaba necesariamente a favor, pero a alguna gente le gustaba, a otra no. A mí me parecía bien. No creo que fuera muy significativo de una u otra manera"

"Guaidó fue elegido", dico Trump en la entrevista. "Yo creo que yo no estaba necesariamente a favor, pero a alguna gente le gustaba, a otra no. A mí me parecía bien. No creo que fuera muy significativo de una u otra manera", indica el presidente estadounidense, que llega a decir: "Podría haber vivido con (el reconocimiento) y sin él, pero fui muy firme sobre lo que estaba ocurriendo en Venezuela".

A continuación, Trump también indica que está abierto a encontrarse con Maduro. "Podría quizá pensar en ello", responde cuando se le pregunta si se reuniría con el mandatario venezolano.

"Maduro querría reunirse. Y yo nunca me opongo a las reuniones. Ya sabe, raramente me opongo a las reuniones", añade, aunque indica que "en este momento" lo ha descartado.

El líder chavista ha expresado en varias ocasiones su disposición a verse también con Trump, al que ha recriminado sin embargo estar detrás de un plan para hacerse con el poder en Venezuela a través de movimientos internos como el que encabeza Guaidó.

Las palabras de Trump no han sido por ahora valoradas por el Gobierno de Maduro ni el equipo de Guaidó, aunque sí han sido criticadas por Joe Biden, que se ha comprometido a "estar del lado del pueblo venezolano y de la democracia" si sale elegido presidente.

"Trump habla con firmeza sobre Venezuela pero admira a ladrones y dictadores como Nicolás Maduro", ha afirmado en su cuenta de Twitter el virtual candidato demócrata.

Las palabras de Trump suponen un extraño giro en la estrategia seguida en los últimos tiempos por su administración, donde se ha dedicado mucho tiempo y energía a apoyar a Guaidó, lo que desencadenó el reconocimiento de una cincuentena de países al venezolano.

Mike Pompeo se ha encargado personalmente de promover al opositor como único mandatario legítimo en Venezuela y el propio Trump le dio en febrero un importante espaldarazo, al recibirlo a puerta cerrada en el Despacho Oval.

Las insólitas declaraciones suceden a cinco meses de las elecciones presidenciales de noviembre, donde esta estrategia jugaba un importante papel para conseguir votos del exilio venezolano y, por afinidad, cubano en el estado clave de Florida.

