Trump sorprende con una visita a las tropas estadounidenses desplegadas en Irak

(EFE).- El presidente de EE UU, Donald Trump, abandonó la "soledad", según sus propias palabras, que vive en la Casa Blanca en el quinto día del cierre parcial de la Administración y sorprendió este miércoles con una visita a las tropas estadounidenses desplegadas en Irak.

Atendiendo una tradición que desde 2002 han seguido los inquilinos de la Casa Blanca, Trump y su esposa, Melania, viajaron la noche de Navidad con destino a la base aérea Al Asad, situada al oeste de Bagdad, en la primera visita del gobernante estadounidense a combatientes destacados en el extranjero.

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dio a conocer la visita en Twitter e indicó que Trump viajó para agradecer a las tropas y al mando militar encargado de la misión en Irak "su servicio, su éxito y su sacrificio" y para "desearles una feliz Navidad".

. @FLOTUS Melania and I were honored to visit our incredible troops at Al Asad Air Base in Iraq. GOD BLESS THE U.S.A.! pic.twitter.com/rDlhITDvm1