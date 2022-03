Entre Ucrania, Polonia y Bielorrusia, 35 cubanos sin rumbo en busca del sueño europeo

Elizabeth Acosta Rengifo salió hacia Rusia "huyendo de Cuba" con su esposo Yuniel Santos Sánchez y sus niños, Ezequiel de 7 años y Génesis de 9 años. La guerra los sorprendió mientras viajaban por Ucrania hacia la Unión Europea y tuvieron que tomar dirección hacia el norte hasta llegar a Bielorrusia. Ahora forman parte del grupo de una treintena de cubanos que están varados en la frontera, tras ser expulsados por la policía polaca.

"Uno de los soldados fronterizos que me ayudó desde el principio, que incluso le pedí un medicamento y me lo dio, me dijo: 'bienvenida a la Unión Europea', lloraba incluso. 'Ha sido un placer conocerlos y ayudarlos', me dijo temblando. Cuenta Acosta desde la frontera bielorrusa donde, añade, hace mucho frío. El grupo está formado en estos momentos por 18 cubanos después de dividirse, aunque inicialmente lo formaban 35.

Los migrantes acusan a la Policía polaca de engañarlos y sacarlos del territorio europeo después de que los soldados les hubieran asegurado que podrían quedarse e indicado cómo hacerlo. "Los soldados fronterizos que nos recogieron tampoco saben lo que hizo la Policía", subraya Acosta.

"Yo entendía todo, de hecho la traductora del equipo era yo", continúa la migrante, que habla inglés. "Se explicó lo que iban a hacer con nosotros en el checkpoint y la Policía hizo todo lo contrario. Nos bajaron del carro, tiraron nuestros bultos al suelo, levantaron la valla y nos dijeron que nos fuéramos. Eso fue todo", lamenta.

"Nos bajaron del carro, tiraron nuestros bultos al suelo, levantaron la valla y nos dijeron que nos fuéramos. Eso fue todo"

Acosta recuerda y cita el kilómetro exacto en el que la Policía abrió la valla fronteriza con Bielorrusia y los dejó fuera de la Unión Europea a pesar de que, cuenta, les rogó y pidió que tuvieran misericordia y que necesitaban ayuda humanitaria. "Nos dijeron que ese no era su problema".

La familia de Acosta es originaria de Villa Clara y camina junto con otras tres familias sin saber qué hacer. Desde Estados Unidos, el pastor cubano Mario Félix Lleonart, intenta mover hilos para conseguir que Polonia los acoja como refugiados.

En las últimas tres semanas, desde que el 24 de febrero comenzó la invasión de Rusia a Ucrania, el país europeo ha recibido a 1,6 millones de ucranianos, la mitad de los 2,8 que han huido de su país, aunque la última cifra es de hace dos días y los números no hacen más que aumentar. En un país desbordado y volcado en recibir a sus vecinos en guerra, los cubanos y otros migrantes han pasado a un segundo plano.

Este domingo, el director de Asuntos Consulares y de Cubanos Residentes en el Exterior, Ernesto Soberón, afirmó que el Ministerio de Relaciones Exteriores mantiene conversaciones con Varsovia para ubicar a los 35 cubanos que se encuentran varados en la frontera y tratar de sacarlos de allí, pero aún no se ha conseguido nada.

En una nota oficial, la Cancillería contó que hay cubanos que han llegado a Polonia, Eslovaquia, Rumanía y Hungría desde Ucrania y con los que mantiene contacto. Según sus datos, 250 ciudadanos de la Isla regresaron desde Rusia tras el inicio de la invasión, "operación militar de esa nación en Ucrania", en palabras del oficialismo cubano.

