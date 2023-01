La UE busca un nuevo desembolso de ayuda militar a Kiev

(EFE).- Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) se reunirán el lunes en Bruselas con la intención de aprobar el séptimo desembolso de 500 millones de euros para suministrar armas a Ucrania, en medio de la presión a Alemania para que autorice el envío de sus tanques Leopard a Kiev.

Durante el encuentro, aprobarán también la cuarta ronda de sanciones contra Irán por reprimir a los manifestantes que protestan contra el Gobierno, aunque evitarán incluir a la Guardia Revolucionaria en la lista de organizaciones terroristas, por cuestiones legales y políticas, según afirmaron diversas fuentes diplomáticas y europeas.

Los jefes de la diplomacia europea tratarán de acordar un nuevo tramo del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz con el que los Veintisiete están financiando una parte del envío de armas a Kiev, por valor, hasta ahora, de 3.500 millones de euros.

También esperan poder aprobar un desembolso de 45 millones de euros del mismo fondo para financiar la misión de entrenamiento militar que ha creado la UE para formar a unos 15.000 soldados ucranianos en suelo europeo.

Los ministros abordarán de nuevo la cuestión sobre la necesidad de crear un tribunal capaz de juzgar los crímenes que Rusia está cometiendo en Ucrania, de cuya necesidad nadie duda pero en la que no hay consenso respecto la jurisdicción bajo la que debería regirse.

Mientras que los países del este abogan por crear un tribunal internacional ad hoc, otros, con Alemania a la cabeza, creen que debería tener una doble jurisdicción, ucraniana e internacional, dado que ni Kiev ni Moscú han firmado el Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional, por lo que este carece de competencias para juzgar los crímenes que se cometan en ambos países.

"Sea cual sea, la solución no tiene que dañar al Tribunal Penal Internacional", dijo una fuente europea.

Los ministros de Exteriores discutirán también con su homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba -que se conectará por videoconferencia- el plan de paz de 10 puntos que ha propuesto el presidente Volodímir Zelenski.

Por otra parte, los Veintisiete prevén sancionar a una treintena de personas iraníes en respuesta a la represión de las autoridades del país persa contra los manifestantes que protestan contra el Gobierno desde hace ya cuatro meses.

No obstante, diversas fuentes aseguraron que los ministros evitarán designar a la Guardia Revolucionaria iraní como grupo terrorista, tal y como ha pedido esta semana el Parlamento Europeo; también la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y ya en noviembre la ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock.

Designar al cuerpo de élite militar iraní como grupo terrorista podría tener consecuencias políticas, dijo un alto funcionario comunitario, recordando que Teherán ha amenazado con "consecuencias devastadoras" respecto a los esfuerzos por revivir el pacto nuclear de 2015.

Existe "la necesidad de mantener canales abiertos con Irán y la República Islámica. La última cosa y la peor idea es cortar cualquier tipo de comunicación", dijo la fuente.

Hay, además, motivos jurídicos para no dar el paso, ya que legalmente la UE no puede designar a una organización como grupo terrorista si no lo ha hecho antes uno de los Estados miembros, algo que no ha ocurrido en este caso.

La CE recuerda, aún así, que ya existen sanciones de la UE contra la Guardia Revolucionaria o contra algunos de sus miembros.

El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, planteará por otra parte a los ministros una reflexión sobre una reforma de la posición comunitaria hacia Venezuela, a cuyas autoridades aplica actualmente sanciones por la crisis política y de derechos en el país.

La razón es el "cambio" en los últimos meses en la región, apuntaron fuentes comunitarias, con países como Brasil y Colombia retomando las relaciones diplomáticas con Caracas, la reorganización de la oposición o la perspectiva de negociaciones en México entre el Gobierno y los opositores.

Las fuentes señalaron que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, está ahora "mucho menos aislado que antes".

Durante un almuerzo de trabajo, los ministros discutirán también con el primer ministro palestino, Mohammad Shtayyeh, la posibilidad de reforzar las relaciones con la UE.

