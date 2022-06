Yotuel Romero: "No invitaron al régimen. Cuba sí está invitada"

(EFE).- El cantante cubano Yotuel Romero afirmó este miércoles que Cuba sí está invitada a la Cumbre de las Américas, que se celebra en Los Ángeles, y subrayó que el que no está invitado es el "régimen" de Miguel Díaz-Canel.

"Dicen que no invitaron a Cuba, pero no. No invitaron al régimen. Cuba sí está invitada. Hay muchos cubanos con historias, con anécdotas, con experiencias, que se juntaron y hablaron", dijo el cantante a Efe tras participar en un foro de la sociedad civil en el marco de la cumbre.

Yotuel, quien se reunió junto a otros activistas con el secretario de Estado de EE UU, Antony Blinken, dijo que ha explicado a las autoridades estadounidenses "la voluntad que tiene el pueblo de Cuba de ser libre". "Esperamos que el mundo siga ayudando a Cuba a buscar su felicidad", expresó.

Blinken se reunió este miércoles también con empresarios, momento que aprovechó para comprometerse, en nombre de Estados Unidos a formar a 500.000 médicos generalistas y especialistas durante los próximos cinco años en el continente americano, para fortalecer el sistema sanitario de la región.

"Uno de los grandes anuncios de esta cumbre, y el sector privado va a tener un papel fundamental, es que nos hemos comprometido en los próximos años a formar a 500.000 trabajadores sanitarios, tanto generalistas como especialistas", dijo el jefe de la diplomacia estadounidense.

Blinken aseguró que este plan, que detallará el presidente Joe Biden durante la cumbre, "supondrá un cambio enorme para mejorar los servicios de salud si se despliega de forma eficiente".

"Necesitamos construir un sistema sanitario más resiliente en nuestra región. Necesitamos estar mejor preparados para gestionar las futuras pandemias. Necesitamos suministrar mejores servicios sanitarios", reivindicó.

El plan es formar a los 500.000 trabajadores sanitarios durante los próximos cinco años en colaboración con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), precisó más tarde el asesor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan, durante el vuelo el presidente a Los Ángeles.

La OPS, que aplaudió la iniciativa estadounidense en un comunicado, calcula que la región tiene un déficit de 600.000 trabajadores sanitarios. "Sin personal de salud no hay un sistema de salud resiliente, ni acceso a la atención, ni preparación para las pandemias", dijo la directora de la OPS, Carissa Etienne, en el comunicado.

El Gobierno estadounidense se comprometerá a poner fin "a la fase aguda" de la pandemia mediante mejoras en el sistema sanitario y ayudas para la recuperación en la región, informó un alto cargo de la Administración en una llamada con periodistas.

Mientras, las delegaciones oficiales invitadas han ido llegando, incluido el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, quien pidió al Gobierno de Estados Unidos que se involucre para impulsar "otro tipo de relación en las Américas" basada en el "respeto mutuo", "la no intervención" y el "beneficio" de todos los países de la región.

Ebrard afirmó que México viene con una "actitud constructiva" a la Cumbre, aunque la cita no contará con la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, en señal de protesta por el veto a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

"La organización que tenemos en las Américas debe evolucionar, incluso propuse hace un momento que tomásemos en cuenta lo que decía el presidente (Franklin Delano) Roosevelt de la buena vecindad para hacer una política en función de la no intervención y el beneficio mutuo", indicó.

Ebrard no consideró que la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela sea "una falta de respeto", pero sí algo "muy polémico".

"Varios países lo mencionaron en la reunión de cancilleres (de hoy) porque ya se había discutido hace diez años, en Cartagena de Indias (Colombia), en 2012, y se llegó" a la conclusión "de que se invitaría a Cuba, cosa que sucedió en Panamá (2015)", defendió.

En este sentido, lamentó que en 2022 se esté en la misma discusión, aunque ello no significa que estén "en conflicto" con Estados Unidos. "Nos respetamos mutuamente", sentenció. Sin embargo, cree que "hay cosas que cambiar" y que es "factible" hacerlo en esta IX Cumbre de las Américas.

Además de a López Obrador, el veto a esos tres países por parte de la Administración Biden incomodó profundamente a otros mandatarios latinoamericanos que también desistieron de acudir a la conferencia, como el boliviano Luis Arce y la hondureña Xiomara Castro.

Esta es la primera vez que Estados Unidos acoge una Cumbre de las Américas desde la primera edición, que se celebró en Miami, en 1994, bajo el Gobierno de Bill Clinton.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, criticó este miércoles no haber sido invitado y tachó la cita de oportunidad perdida, aunque también expresó airadamente que no hubiera querido estar en un evento así planteado. "Nos honra encabezar la lista [de exclusiones] junto a Nicaragua y Venezuela", dijo.

