Zelenski en el aniversario de la guerra: "Un año de dolor, tristeza y unidad"

(EFE). El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, recordó este viernes el primer aniversario de la invasión de Rusia con un mensaje dirigido a los ucranianos en el que definió los últimos doce meses como "un año de dolor, tristeza, fe y unidad".

"El 24 de febrero, millones de nosotros hicimos una elección. No una bandera blanca, sino una bandera azul y amarilla (la de Ucrania). No huir, sino enfrentar. Enfrentar al enemigo. Resistencia y lucha", agregó el mandatario ucraniano.

Subrayó que "fue un año de dolor, tristeza, fe y unidad. Y este es un año de nuestra invencibilidad. ¡Sabemos que este será el año de nuestra victoria!", enfatizó Zelenski en un video mensaje emitido en su canal de Telegram.

De forma paralela y en otro mensaje publicado este viernes en su página web, el presidente ucraniano informó de que se ha reunido con los altos mandos del ejército para abordar la producción de armamento en el país.

"Abordamos el tema de la producción y suministro de municiones y armas. Por supuesto, no puedo revelar públicamente los detalles de esto. Pero este es un trabajo significativo. Y me alegra escuchar en la reunión del alto mando militar que incluso en estas condiciones tenemos el potencial apropiado", aseveró.

Antes de cumplirse este aniversario, ayer jueves, la Asamblea General de la ONU votó a favor del "cese de hostilidades" en Ucrania y la retirada de las tropas rusas, con un total de 141 síes y siete en noes, mientras que 32 países se abstuvieron, entre ellos Cuba.



La resolución fue finalmente copatrocinada por 75 países, entre ellos todos los de la Unión Europea, Estados Unidos y varios latinoamericanos (Chile, Ecuador, República Dominicana y Uruguay).



El resultado ha sido muy parecido a las votaciones del pasado marzo y del pasado octubre, también para poner fin a la guerra en Ucrania, y los países que ayer votaron en contra fueron –como entonces– los aliados más firmes de Rusia en el mundo: Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea, Mali, Nicaragua y Siria.



Entre los abstencionistas, junto a la Isla, se encontraron China, India, Sudáfrica y una mayoría de países africanos.



Durante los dos días de intervenciones, muchos países han lanzado repetidos llamamientos a la paz de forma genérica y la apertura de negociaciones, pero el Alto Representante de la política exterior europea, Josep Borrell, dijo que esos llamamientos eran fruto de la "ingenuidad", pues insistió en que "Rusia no ha mandado ni la mínima señal de que quiere la paz".





Los europeos, que promovieron la resolución junto con Ucrania desde el principio, habían advertido de que la abstención no serviría porque sería inmediatamente anotada por Rusia como una postura a su favor, según dijo el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares.



El punto central de la resolución es el quinto, que pide a Rusia "una retirada inmediata, completa e incondicional de todas sus fuerzas militares del territorio ucraniano dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente", y llama luego a un "cese de hostilidades".



Aunque también pide apoyar "los esfuerzos diplomáticos para lograr una paz global, justa y duradera en Ucrania", también subraya la necesidad de que "se rindan cuentas por los crímenes más graves bajo la ley internacional (...) y que se persigan a nivel nacional e internacional", una frase que ha sido criticada por varios países.



La resolución en un principio recogía el llamado "plan de paz de Zelenski" pero fue retirado en beneficio de unos términos más diplomáticos o menos "antirrusos", según explicaron a EFE fuentes europeas.



El recurso a la Asamblea General (aunque sus resoluciones son simbólicas) se ha convertido en habitual desde el comienzo de la guerra ante la inoperancia del Consejo de Seguridad, lastrado por el derecho a veto de Rusia, que ha impedido que se apruebe una sola resolución (que en su caso son de obligado cumplimiento).

También el aniversario coincide con la presentación del plan de la Cancillería china, que explica en doce puntos su "postura para una solución política a la crisis en Ucrania" y en el que enfatiza la necesidad del "diálogo y las negociaciones" y el "respeto a la soberanía de los países".



"El diálogo y las negociaciones son la única salida viable para resolver la crisis de Ucrania", señala el Ministerio en un documento publicado en su página web, en el que abunda en algunos de los puntos repetidos por Pekín en los últimos meses y en el que pide que la comunidad internacional "promueva conversaciones de paz". Asimismo, la Cancillería afirma que China "está dispuesta a desempeñar un papel constructivo".





"Los problemas complejos no tienen soluciones simples", apunta el comunicado, que añade que los países han de abandonar "la mentalidad de guerra fría" y la "expansión de bloques militares", al tiempo que pide la construcción de una "arquitectura de seguridad europea equilibrada, eficaz y sostenible".



El documento asegura que "no hay vencedores en una guerra" y reclama un alto el fuego y que todas las partes "mantengan la moderación" para evitar que la situación "se salga de control".



Como ya viene declarando desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania, de la que se cumple hoy un año, Pekín insiste en la necesidad de respetar "la soberanía y la integridad territorial" y "las preocupaciones legítimas de seguridad" de todos los países e insta a que todas las partes "defiendan conjuntamente las normas básicas en las que se basan las relaciones internacionales".



Pekín demanda además el cese de las "sanciones unilaterales", contra las que ha mostrado su oposición desde el inicio del conflicto, por "no resolver los problemas, además de crear otros nuevos".



El Ministerio expresa su oposición al "uso o amenaza del uso de armas nucleares" y avisa de que "una guerra nuclear no se debe y no se puede librar", al tiempo que solicita "mantener la seguridad de las centrales nucleares" en Ucrania.



Asimismo, la Cancillería indica que es necesario "resolver la crisis humanitaria" con acciones que "respeten los principios de neutralidad e imparcialidad", "garantizar las exportaciones de cereales" y "proteger a civiles y prisioneros de guerra", apoyando los "intercambios de prisioneros" entre Kiev y Moscú.



Pekín pide además protección para "la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro" y reclama a todas las partes que "protejan el orden económico existente" y "se opongan a la politización e instrumentalización de la economía mundial". Por último, China comunica su disposición a "brindar ayuda" en una "reconstrucción tras la guerra".





Mientras, el expresidente ruso, Dmitri Medvédev, expresó este viernes su confianza en la victoria de Rusia y llamó a llegar hasta las fronteras de Polonia en caso de ser necesario.



"La operación especial ya lleva un año. Un año en que nuestros militares restablecen el orden, la paz y la justicia en nuestra tierra, protegen a nuestra gente y aniquilan las raíces de neonazismo", afirmó en su canal de Telegram. "Alcanzaremos la victoria", aseveró, al reconocer que "todos queremos que esto suceda lo antes posible. Y ese día llegará".



Sin embargo, recalcó la importancia de "cumplir todos los objetivos de la operación militar especial". "Alejar las amenazas de las fronteras de nuestro país lo más posible, incluso si se trata de las fronteras de Polonia", aseguró, antes de señalar que esto será necesario "para que el mundo logre la tan esperada tranquilidad".



Según el exmandatario ruso, el avance de las tropas rusas obligará a los adversarios a entablar negociaciones "que serán difíciles y tensas". "Ante todo, porque los participantes formales de las negociaciones por la parte de nuestro enemigo son unos, y los jefes de hecho, totalmente otros. Y el régimen de Kiev no tomará decisiones, ningún 'zelenski', si todavía está vivo, ni su camarilla", afirmó.



Medvédev explicó que "la decisión será tomada del otro lado del océano por aquellos que suministran armas a Kiev y envían dinero para apoyar los restos de la economía ucraniana". "Los motivos de los principales enemigos de nuestro país son evidentes: debilitar lo más posible a Rusia, desangrarnos durante largo tiempo. Por ello, no están interesados en poner fin al conflicto. Pero tarde o temprano, por ley histórica, lo harán. Y entonces se llegará a un acuerdo", dijo.



Para el expresidente ruso, Kiev no aceptará ningún resultado de estas negociaciones, ya que "se arriesgarían a ser ejecutados el mismo día". "Los nacionalistas continuarán controlando a la camarilla que está en el poder, porque no tienen otra ideología que el neonazismo", alertó. Y por ello, de no derrotar totalmente a Kiev, este "volverá a provocar un nuevo conflicto". "Esto es algo que no podemos permitir", añadió.

