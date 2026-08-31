La actividad en la industria manufacturera china se contrae por segundo mes consecutivo

Imagen de archivo de una tienda temporal de Shein en el centro de Barcelona (España).

Shanghái/La actividad en la industria manufacturera de China se contrajo por segundo mes consecutivo en agosto, aunque lo hizo a un ritmo menos acusado que el mes anterior, según datos oficiales publicados hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático.

El índice gerente de compras (PMI, indicador de referencia del sector) se situó en el mes que hoy termina en 49,8 puntos, 0,6 por encima de los 49,2 que había marcado en julio.

En este indicador, una cifra por encima del umbral de los 50 enteros supone un crecimiento de la actividad en el sector en comparación con el mes anterior, mientras que una por debajo representa una contracción.

Los analistas acertaron con la tendencia que seguirían las cifras pero el pronóstico más extendido se quedó una décima por debajo, en los 49,7 puntos.

Entre los cinco subíndices que componen el PMI manufacturero, tan solo dos –empleo e inventario de materias primas– se mantuvieron en contracción

Entre los cinco subíndices que componen el PMI manufacturero, tan solo dos –empleo e inventario de materias primas– se mantuvieron en contracción, mientras la barrera de los 50 puntos era superada por los de producción, plazos de entrega y, sobre todo, por el de nuevos pedidos, clave para medir la demanda, que subió 2,1 unidades para alcanzar las 50,6.

El estadístico de la ONE Huo Lihui apunta a dos sectores específicos en los que creció tanto la oferta como la demanda: maquinaria y herramientas eléctricas, y equipamiento para computación, comunicaciones y electrónica.

Asimismo, el experto gubernamental apunta a una subida de los precios industriales, debida principalmente al repunte de los costes del crudo y metales no ferruginosos como el aluminio, que en los últimos meses vienen fluctuando con fuerza ante el enconado conflicto en Oriente Medio y su impacto sobre las cadenas de suministro.

La ONE también publicó hoy su PMI del sector no manufacturero, que mide la actividad en los sectores de servicios y construcción y que se mantuvo intacto por segundo mes consecutivo en los 49 puntos, su peor lectura desde diciembre de 2022, cuando China puso fin a las restricciones por la covid y la variante ómicron se propagó rápidamente por todo el país.

Nguyen Hoam Nam apunta, en el caso de la construcción, a los "continuos retrasos en la ejecución de fondos ya presupuestados" por parte de los gobiernos locales y regionales

En este caso, los analistas esperaban otro mes de contracción pero creían que, al igual que en el caso de la industria manufacturera, moderaría esa tendencia hasta unos 49,5 puntos.

La actividad en el sector servicios se mantuvo inmutable en los 49,3 puntos, mientras que la de construcción profundizó ligeramente en su descenso y se situó en los 46,9, rompiendo de nuevo su mínimo histórico, algo que la ONE achaca al impacto de los tifones y las fuertes lluvias sobre los trabajos en diversas regiones.

Nguyen Hoam Nam, analista de la consultora británica Capital Economics, coincide en el efecto de los fenómenos meteorológicos adversos, pero también apunta, en el caso de la construcción, a los "continuos retrasos en la ejecución de fondos ya presupuestados" por parte de los gobiernos locales y regionales, lo cual se traduce en que el gasto fiscal en infraestructura no sea capaz de repuntar.

El PMI compuesto, que aúna la evolución de las industrias manufactureras y no manufactureras, se situó en los 49,5 enteros en agosto por los 49,3 del mes anterior.

Según Nguyen, la economía china dibujará una tendencia positiva a lo largo de los próximos meses, favorecida por un mercado laboral "que aún parece sano" y un optimismo generalizado entre las empresas a la hora de evaluar sus perspectivas de futuro, quizá favorecido precisamente por un mayor gasto fiscal.

Shein tenía previsto oficializar este lunes el montante final de la operación, aunque aún no lo había hecho a la hora de la publicación de esta noticia

Por otra parte, la plataforma de "moda rápida" Shein protagonizará este martes uno de los debuts bursátiles más esperados de los últimos años, poniendo fin a años de vaivenes y ofertas frustradas en Nueva York y Londres, un largo camino que se ha saldado con una valoración un 73% inferior a su pico de 2022.

Shein tenía previsto oficializar este lunes el montante final de la operación, aunque aún no lo había hecho a la hora de la publicación de esta noticia.

Según fuentes citadas por Bloomberg, la compañía fijó el precio unitario para los 280 millones de acciones que oferta en 48,56 dólares hongkoneses (6,19 dólares, 5,35 euros), justo por encima del punto medio de las cifras preliminares que había ofrecido.

Esto se traduciría en una recaudación equivalente a 1.734 millones de dólares, y en una valoración de mercado de unos 26.304 millones, muy por debajo de los 98.200 millones que llegó a marcar en 2022, tras su antepenúltima ronda de financiación, aunque un año después ya había caído a 64.000 millones.

De hecho, los términos de la oferta contemplan pagos por hasta 3.500 millones de dólares, tanto en acciones como en efectivo, para compensar por esa pérdida a sus inversores estratégicos; esa cifra supone prácticamente el doble de la recaudación, la cual Shein destinará en su mayoría a mejoras tecnológicas y expansión global.

Entre esos apoyos figuran fondos extranjeros como General Atlantic o Tiger Capital y firmas nacionales como Boyu o el gigante digital Tencent, los cuales han comprometido ya 383 millones de dólares para garantizarse en torno a un 22% de las acciones ofertadas, aunque esa tasa se diluiría si Shein hace uso de su opción de sobreasignación para emitir otros 42 millones de títulos.

La salida a bolsa de Shein llega tras planes frustrados para vender acciones en Nueva York y Londres, en este segundo caso por la intervención en última instancia de los reguladores chinos

La salida a bolsa de Shein llega tras planes frustrados para vender acciones en Nueva York y Londres, en este segundo caso por la intervención en última instancia de los reguladores chinos, lo cual hizo que finalmente optase por Hong Kong como término medio entre los inversores internacionales y las autoridades de su país de origen.

Además, la plataforma afronta un gran problema en dos de sus principales mercados, Estados Unidos (un 24% de sus ingresos) y Europa (35%), ya que ambos territorios han anulado las exenciones arancelarias a paquetes pequeños que habían facilitado la penetración de la compañía: en EE UU, sus ingresos ya cayeron un 14% en el primer trimestre.

La empresa advirtió de que trasladará los sobrecostes a sus clientes en ambos mercados, anticipando en el caso de Europa un "impacto negativo a corto plazo" sobre su volumen de ventas.

Shein busca así proteger unos márgenes que en términos netos ya cayeron del 8,7% al 4,9% en 2025 ante un mayor gasto en logística y mercadotecnia, esto último quizá debido a la creciente competencia en su sector por parte de la también china Temu o de rivales tradicionales, como la española Inditex.

Shein sostiene que su gran ventaja es una mediante la cual va tanteando el mercado con el lanzamiento de nuevos productos en lotes pequeños, de entre 100 y 200 unidades

En cualquier caso, Shein sigue siendo uno de los grandes nombres del sector mundial de la "moda rápida", situándose en la tercera posición con una cuota del 1,9%, tan solo por detrás de Nike (3%) e Inditex (2,5%), según datos de la consultora china CIC, que cifra en 1,7 billones de dólares el valor total de este mercado.

Shein sostiene que su gran ventaja es la estrategia que denomina LATR, mediante la cual va tanteando el mercado con el lanzamiento de nuevos productos en lotes pequeños, de entre 100 y 200 unidades, evaluando en tiempo real la respuesta de los clientes y logrando reponer "en tan solo cinco días" aquellos que tienen demanda.

La actual Shein fue fundada en 2012 como SheInside –nombre que cambió por el actual tres años más tarde– por Chris Xu, que sigue siendo su consejero delegado y que hasta este mismo año se había resistido a llevar a cabo apariciones públicas.

La explosión de Shein llegó con el auge del comercio electrónico durante la pandemia de covid-19, aunque su éxito también la puso en el punto de mira de un gran escrutinio a cuenta de su impacto ambiental y laboral, la venta de productos ilegales o prácticas comerciales engañosas.