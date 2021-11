Un activista señala al Gobierno mexicano por tratar de ocultar el asesinato de dos cubanos

Agentes de migración y la Guardia Nacional emprendieron una "cacería" contra los integrantes de la caravana migrante, aseguró a 14ymedio el activista de Pueblo Sin Fronteras Irineo Mujica un día después de que medios locales confirmaron la muerte de otro cubano que fue baleado el pasado domingo por miembros del cuerpo militar.

Sobre los hechos en el municipio de Pijijiapan, en el estado mexicano de Chiapas, la Guardia Nacional aseguró en un comunicado que el conductor de la camioneta en que se trasladaban 14 migrantes trató de atropellarlos por lo que dispararon. Un cubano identificado como Cristóbal murió en el lugar y cuatro extranjeros más resultaron heridos.

"El Gobierno mexicano está escondiendo todo lo que pasó", dijo Mujica. "No sabemos dónde está el cuerpo del cubano". El activista aseguró que los guardias de migración "amenazaron" a los indocumentados con "deportarlos si decían algo". A cambio de su silencio, "les dieron en dos horas una tarjeta de residencia" para poder realizar su recorrido hasta la frontera con EE UU.

La prensa mexicana informó que entre los heridos se encuentra una cubana en condición "delicada". Sin embargo, personal del Hospital Básico Comunitario doctor Rafael López Alfaro se negó a proporcionar información sobre el estado de los extranjeros. "Esto ya es competencia federal y nosotros no tenemos autorización para ofrecer datos", respondieron vía telefónica.

El activista aseguró que los guardias de migración "amenazaron" a los indocumentados con "deportarlos si decían algo"

"Nosotros pudimos verificar que había personas hospitalizadas", agregó Mujica, quien en 2019 fue acusado y detenido por tráfico de migrantes, pero al no encontrar pruebas en su contra fue liberado. El activista aseguró que en México se inició una campaña de xenofobia contra los extranjeros.

El activista considera que se desató "un infierno" para los indocumentados, como "si fuéramos los peores criminales". Y lamenta: "Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador habla de 'abrazos y no balazos' contra grupos delictivos, a los migrantes nos recibe a bala y con palos y la Guardia Nacional".

Este miércoles, el presidente mexicano se comprometió a esclarecer el caso y reconoció que los migrantes asesinados "no hicieron más que salir rápido sin detenerse de frente a donde estaba la patrulla de la policía de la Guardia Nacional, no dispararon, no agredieron y los de la Guardia dispararon y eso no se debe hacer".

Por otro lado, las peticiones de migrantes que buscan refugio marcaron un récord con 108.195 solicitudes en lo que va de año, informó este martes la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

Los migrantes originarios de Cuba se ubican en tercer lugar por países con 7.915 solicitudes. A diferencia de años anteriores, los haitianos forman el grupo más numeroso con 37.849 peticiones, casi 35% del total, seguidos por los nacionales de Honduras con 33.578.

Pese a este número histórico de solicitudes, la Comar solo ha resuelto 31.787 casos de refugio en 2021, de ellos más de 2.100 son cubanos.

