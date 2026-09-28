AI considera que "los mecanismos de represión" en Venezuela "no han cambiado"

"Nuestra principal preocupación es que los mecanismos de represión no han cambiado: son las mismas personas, las mismas leyes, las mismas instituciones, la misma policía: nada ha cambiado".

La organización no ve que el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dé suficientes pasos para revertir la situación

Bogotá/La secretaria general de Amnistía Internacional (AI), Agnès Callamard, considera que "los mecanismos de represión" en Venezuela "no han cambiado", pese a la intervención estadounidense que el 3 de enero pasado condujo a la captura de Nicolás Maduro en Caracas.

Callamard, que participa este lunes en un acto en Bogotá, aseguró en una entrevista con EFE que se han producido algunos "avances" en Venezuela en materia de derechos humanos en el último medio año, pero advirtió sobre el riesgo de que esos cambios sean "superficiales".

"Nuestro análisis es que ha habido algunos avances: han liberado a algunas personas que estaban detenidas. Pero nuestra principal preocupación es que los mecanismos de represión no han cambiado: son las mismas personas, las mismas leyes, las mismas instituciones, la misma policía: nada ha cambiado", denunció.

En ese sentido, Callamard recalcó que todo lo que hacía que la represión fuese sistemática en Venezuela sigue ahí y que su organización no ha visto que el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dé suficientes pasos para atacar "estos mecanismos de represión tan profundamente arraigados".

"Celebramos el hecho de que algunas personas estén regresando a Venezuela, pero estamos preocupados de que sea algo muy superficial que puede ser revertido muy rápido"

"Celebramos el hecho de que la gente haya sido liberada. Es un cambio formidable, particularmente para ellos y sus familias. Nosotros celebramos el hecho de que algunas personas estén regresando a Venezuela, pero estamos preocupados de que sea algo muy superficial que puede ser revertido muy rápido", expresó.

Después de la captura de Maduro, el Gobierno de Rodríguez anunció un proceso de excarcelaciones, que se ha extendido durante todo el año, y promovió una ley de amnistía que benefició a más de 8.000 personas, aunque la mayoría de ellas ya gozaban de libertad restringida.

"Desde el punto de vista de AI, celebramos las pocas medidas que se han tomado desde la detención de Maduro, pero nos preocupa mucho que la punta del iceberg se pueda ver un poco mejor, pero hay un iceberg de represión muy profundo que no está cambiando", insistió Callamard.

Maduro enfrenta cargos en EE UU que incluyen conspiración para la importación de cocaína y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, en el marco de una trama de narcoterrorismo y corrupción que, según la acusación, abarca más de dos décadas. "En este momento, se enfrenta a jueces en Estados Unidos en condiciones que equivalen a un secuestro. Eso no es justicia para el pueblo de Venezuela", apuntó.

Pero para la secretaria general de AI, Maduro debe rendir cuentas en Venezuela por los "crímenes de lesa humanidad" que cometió contra el pueblo venezolano. Esto, considera, es difícil que pueda ocurrir en Estados Unidos.

"La justicia para el pueblo consiste en que él rinda cuentas por los crímenes que cometió contra el pueblo de Venezuela. Tampoco hay indicios de que eso vaya a suceder", añadió Callamard.