Ni con alambres de púas ni anuncios de retornos impiden la llegada de cubanos a Texas

Brian Pérez, Aledmys Marrero y Raúl nada saben de la orden del gobernador de Texas, Greg Abbott, que este jueves autorizó a la Guardia Nacional y al Departamento de Seguridad Pública de Texas a devolver inmigrantes ilegales a la frontera. "Un familiar cruzó en mayo y no lo han regresado", confía Pérez, quien dice ser originario de Las Tunas.

La medida adoptada por Texas "afectaría, si es que la aplican, a todos los migrantes por igual, sin distinción", menciona 14ymedio el agente de Migración Alfredo Saturnino Miramontes, quien vigila la zona de Río Bravo a la altura del llamado Puente de Fierro, en Piedras Negras, en el estado mexicano de Coahuila.

"La Patrulla Fronteriza ha retornado mayormente a salvadoreños, hondureños, guatemaltecos y venezolanos y muy pocos cubanos y nicaragüenses". Explica el agente que el miércoles y jueves del lado de Eagle Pass hubo maniobras. "Hasta ahora nada ha detenido el cruce de migrantes y sinceramente no creo que nada lo impida".

Pérez, Marrero y Raúl coincidieron en Tapachula hace 47 días, donde iniciaron su travesía hacia la frontera con Estados Unidos. Debido a que en Monterrey restringieron la venta de boletos de ómnibus a migrantes, debieron continuar a pie y realizar un recorrido de casi 550 kilómetros para llegar este viernes al Río Bravo.

"Los agentes de Migración te discriminan, para ellos somos unos animales y de las mujeres no abusan porque estamos en grupo", dice Marrero a este diario. "Yo sabía que a los cubanos y a los nicaragüenses no los devuelven pero nada es seguro".

Raúl fue detenido por la policía local en Tapachula con el argumento de "vagancia", según le hicieron saber. Luego de quitarle el dinero y el celular, lo entregaron a los agentes de Migración y permaneció encerrado cuatro días en la estación migratoria Siglo XXI, hasta que le dieron un salvoconducto.

Los cubanos viajan con un grupo con 13 venezolanos y siete nicaragüenses y tras cruzar el Río Bravo se entregarán a la Patrulla Fronteriza. Por la mañana de este viernes fue grabada la llegada a Del Río (Texas) de un grupo con 536 migrantes. Según el periodista Bill Melugin, es el "más grande que han encontrado", además señaló que el 75% del total de los indocumentados son "adultos solteros".

De acuerdo con cifras de la Patrulla Fronteriza, tan sólo en el mes de julio han ingresado por Eagle Pass de forma irregular 1.391 migrantes, de ellos ha documentado a 680 cubanos. El primer día de julio se registró en menos de seis horas la llegada de 178 nacionales de la Isla.

Abbott elevó el tono contra los migrantes y retomó la cifras ofrecidas por el jefe de sector de Patrulla Fronteriza en Del Río, Jason Owens, que el 5 de julio pasado reportó la detención de 4.946 personas que ingresaron de manera ilegal, entre ellos dos "criminales", además de dos fallecidos y 922 migrantes.

La polémica ha acompañado al gobernante texano en la adopción de medidas para impedir el flujo migratorio. Pero ni el anuncio de la colocación de alambre de púas en las inmediaciones del Río Bravo ni el envío de agentes a la frontera ha disminuido el éxodo ilegal.

Datos ofrecidos por el Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras refieren que en los últimos ocho meses han entrado a territorio estadounidense por tierra un total de 140.602 cubanos, una cifra que ya sobrepasa el éxodo del Mariel de 1980, cuando 125.000 personas alcanzaron Estados Unidos en siete meses.

La medida de Abbott parece responder más a la petición de los condados gobernados por republicanos de Kinney, Uvalde, Goliad, Burnet y Medina de calificar de "invasión" la llegada de migrantes y a ganar votantes de cara a las próximas elecciones.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador tachó de "inmoral" y "vulgar" la postura de Abbott que la usa "más para sacar votos", dijo. "Se está extralimitando, no le corresponde legalmente tomar esa decisión, es algo que tiene que ver con el Gobierno federal de Estados Unidos. Sin embargo, como hay elecciones en noviembre, entonces buscan el sensacionalismo".

López Obrador olvidó su buena relación con el republicano Donald Trump al mencionar que hay "partidos o políticos inhumanos, retrógradas, que están pensando en muros y en el uso de la fuerza, y militarizar, cuando lo que se tiene que pensar es en la unidad". Advirtió que "si hay un candidato o un partido que maltrata a migrantes y maltrata a mexicanos, vamos a pedirle a nuestros paisanos que nos ayuden allá para que no se vote por esos partidos".

NEW: Our drone video of the massive single group of migrants that just crossed illegally into Eagle Pass, TX.

Border Patrol agents told us there were up to 500 in this group, predominantly from Venezuela & Cuba. Many were smiling/waving to us & flashing thumbs up. @FoxNews pic.twitter.com/tXBhqhkE4G