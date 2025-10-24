El ALBA suspende al Gobierno entrante de Bolivia por su conducta "proimperialista"

Caracas/La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) informó este viernes que suspendió al Gobierno entrante de Bolivia, que asumirá en noviembre Rodrigo Paz, por su conducta "proimperialista y colonialista". En un comunicado, compartido por el canal estatal Venezolana de Televisión, el ALBA consideró como "inaceptables" las declaraciones contra Cuba, Venezuela y Nicaragua, por parte del Gobierno "ultraderechista", en referencia a Paz.

"Esta suspensión no afecta los vínculos permanentes, afectivos y solidarios que mantenemos con el pueblo boliviano, con el cual seguiremos trabajando y acompañando en su desarrollo y bienestar", precisó la alianza, conformada por Venezuela, Cuba, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Granada, Santa Lucía y Bolivia, ahora suspendida. En 2006, Bolivia se convirtió en el tercer Estado-miembro en ingresar a la ALBA, fundada en 2004 por los entonces presidentes de Venezuela y Cuba, Hugo Chávez y Fidel Castro, respectivamente.

Recientemente, el centrista Rodrigo Paz Pereira, ganador de la segunda vuelta presidencial en Bolivia, afirmó en una entrevista con EFE en La Paz que su Gobierno establecerá relaciones internacionales con países que "tengan la democracia como principio". El político subrayó que no le interesa tener esa relación con aquellos países "que no tienen democracia" e indicó que, aunque respeta "las relaciones que se han generado diplomáticamente en el tiempo", es "la democracia una relación de fondo".

Es el caso de Venezuela y el Gobierno de Nicolás Maduro, con el que la Administración del actual presidente de Bolivia, Luis Arce, ha mantenido una relación estrecha como lo hizo en su momento el ex presidente y ex líder del oficialismo Evo Morales (2006-2019). Paz indicó que "hay una representación diplomática" de Venezuela en Bolivia, pero que no comparte "la modalidad democrática que dicen" tener en el país caribeño. También ratificó su voluntad de "retomar las relaciones con Estados Unidos", que se mantienen a nivel de encargados de Negocios desde que en 2008 Evo Morales expulsó del país al entonces embajador estadounidense, Philip Goldberg, acusándolo de una supuesta conspiración contra su Gobierno, algo que la Casa Blanca siempre negó.

"Nos están dejando un momento muy difícil, le vamos a poner corazón y alma para salir adelante", expresó Paz

El presidente electo de Bolivia afirmó este viernes que está "recuperando el rol de Bolivia en el mundo" en sus primeros días al confirmarse su triunfo en la inédita segunda vuelta de las elecciones realizadas el domingo. En un mensaje en sus redes sociales, Paz se refirió al "trabajo arduo", con "mensajes nacionales e internacionales" que ha estado realizando desde que el pasado domingo, el mismo día de la votación, los resultados preliminares difundidos por el órgano electoral lo anunciaran como ganador de los comicios.

Paz se trazó entre sus tareas "poner a Bolivia en el mundo y el mundo en Bolivia, lo que ha significado toma de decisiones" y también agradeció a los presidentes y líderes políticos que se comunicaron con él para felicitarlo. El mandatario electo agradeció la "apertura de naciones" y el "grande" gesto de Estados Unidos y de algunos organismos multilaterales que comprometieron apoyo, entre otros, para que Bolivia obtenga los combustibles que actualmente le hacen falta.

Paz también mencionó que se buscó "de forma silenciosa" que "diferentes fuerzas políticas entiendan que es a través de la democracia y reconociendo resultados" que se genera "unidad y fortaleza" y que con un trabajo "en equipo" se podrá sacar adelante al país, que atraviesa una crisis económica. Además, señaló que, dentro del proceso de transición de Gobierno, se dio un "mensaje claro" para conocer "la realidad de cada ministerio, de cada una de las organizaciones parte del Estado" porque se tiene que "ordenar la casa" para el "beneficio de la economía de la gente".

Paz ganó la inédita segunda vuelta presidencial con un 54,96% de los votos

"Creo que estamos haciendo un buen trabajo con todo el esfuerzo, 24 horas prácticamente sin dormir, pero Bolivia, tú te lo mereces todo. Nos están dejando un momento muy difícil, le vamos a poner corazón y alma para salir adelante", expresó Paz.

El cómputo oficial que concluyó el miércoles al 100% ratificó que Paz ganó la inédita segunda vuelta presidencial con un 54,96% de los votos, frente a un 45,04% logrado por su rival, el expresidente conservador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002). El presidente del país, Luis Arce, ex mandatarios, políticos opositores, el mismo Quiroga y varios Gobiernos del continente y de Europa felicitaron por el triunfo a Paz, que postuló junto al ex policía Edman Lara.

El nuevo mandatario tomará juramento el próximo 8 de noviembre, para lo cual se estableció una comisión de Transmisión de Mando Presidencial con el Gobierno de Arce, que se encargará de organizar los actos para la investidura. También se creó otra comisión para la Transición de Gobierno, que trabajará de acuerdo a un calendario acordado por las autoridades salientes y las entrantes para la entrega de informes y documentación oficial.