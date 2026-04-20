Albares critica a María Corina Machado y revela que España le ofreció refugio

La líder opositora venezolana dice que declaraciones como las del canciller justifican su decisión de no verse con Sánchez

Madrid/El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, lamentó que la opositora venezolana María Corina Machado haya viajado a España como "líder ideológica" para reunirse con la "extrema derecha española", obviando al Gobierno, pese a que en un momento dado se le ofreció incluso refugio en la Embajada española en Caracas.

Así lo reveló en una entrevista en Radio Nacional de España (RNE), después de que en los últimos días Machado se haya reunido con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el de Vox, Santiago Abascal, haya descartado hacerlo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al considerar que no sería conveniente en estos momentos.

"Lo que constato es que ella ha escogido actuar como una líder ideológica y por eso ha decidido reunirse sólo con una parte del espectro político español, con la extrema derecha española" en lugar de como representante del pueblo venezolano, que es como quiere presentarse, afirmó el ministro.

"Yo personalmente le dije que no había ningún problema", ha añadido el ministro, si bien "al final no lo usó, pero eso estuvo ahí"

Albares reiteró que el Gobierno se ofreció a mantener un encuentro con la Nobel de la Paz durante su estancia en Madrid y develó que "la propia María Corina Machado, con la que yo hablé en varias ocasiones, en un momento dado nos solicitó el refugio en nuestra embajada".

"Yo personalmente le dije que no había ningún problema", ha añadido el ministro, si bien "al final no lo usó, pero eso estuvo ahí". Por lo tanto, a su juicio es "completamente injusto" que se critique al Gobierno español, "el que más ha hecho por el pueblo venezolano de todo el mundo".

"No se puede solicitar ayuda y luego venir a desmerecer a las instituciones españolas", afeó, cuestionando el hecho de que Machado formule "críticas gratuitas para agradar a una parte del espectro político español". "¿Es necesario intentar ocultar todo lo que este Gobierno está haciendo por el pueblo hermano de Venezuela para agradar a la extrema derecha española?", planteó.

En este sentido, recordó que no solo se ha acogido a más de 250.000 venezolanos sino que el opositor Leopoldo López pasó refugiado en la Embajada española más de un año antes de trasladarse a España, donde recientemente se le ha dado la nacionalidad, y que el candidato presidencial Edmundo Gónzalez, también se refugió en la Embajada antes de ser trasladado en un avión de la Fuerza Aérea española y recibir asilo.

Con todo, añadió, no va a desviar "ni un segundo" al Gobierno de su política hacia Venezuela que pasa por "hablar con todos, con el gobierno y con la oposición, para intentar que haya un diálogo amplio y una solución pacífica, dialogada, negociada y siempre democrática".

"Nosotros, a diferencia del Partido Popular y de Vox, que ya tienen escogido quién tiene que ser el presidente o la presidenta de Venezuela --en referencia a Machado--, no tenemos candidato"

"Nosotros, a diferencia del Partido Popular y de Vox, que ya tienen escogido quién tiene que ser el presidente o la presidenta de Venezuela --en referencia a Machado--, no tenemos candidato", defendió el ministro, insistiendo en que tienen que ser los venezolanos quienes decidan, obviando el resultado de las últimas elecciones presidenciales en el país sudamericano, que según instancias internacionales como el Centro Carter, ganó Edmundo González Urrutia por abrumadora mayoría.

Para Machado, declaraciones como las formuladas por Albares en RNE justifican su decisión de no reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Yo creo que las declaraciones recientes y las agresiones que se han visto en estas últimas horas explican muy bien la decisión para tener ciertas reuniones y otras no", ha declarado a la prensa desde el Senado, donde se ha reunido con el presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, y senadores de las comisiones de Exteriores y Asuntos Iberoamericanos.

La también Nobel de la Paz ha puesto el acento en que hacía sus declaraciones desde el Senado, "que es la casa del pueblo, por lo cual siento una profunda admiración y respeto". Desde la Cámara Alta ha querido "enviarle un mensaje a todos los venezolanos que no estamos solos, que los genuinos demócratas acompañan, reconocen y admiran nuestra causa".

También cuestionó que se diga que es una líder ideológica. En este sentido, ha subrayado que esta mañana ha participado en un acto en el que estaba el ex presidente del Gobierno Felipe González. "Ustedes dirán dónde lo ubican en la escala ideológica en este país", ha dicho respecto al exdirigente socialista.

González, precisamente, reclamó este lunes un calendario electoral "claro" en Venezuela y el regreso con garantías al país de Machado, tras cargar contra las autoridades interinas de Caracas, a las que ha afeado que no afronten una transición democrática.

"El desmontaje de esta estructura en Venezuela será equivalente a lo que fue la caída del muro de Berlín para Europa, pero ahora para las Américas"

"Ya es tarde para definir un cronograma electoral", ha insistido el ex dirigente socialista en el marco del desayuno informativo del Fórum Europa en Madrid, donde ha insistido en que Venezuela debe tener un horizonte "claro" y saber "a dónde va" políticamente, insistiendo a su vez en que debe desaparecer "tanta criminalidad organizada".

En el mismo acto, la premio Nobel de la Paz consideró este lunes que el "desmontaje" de la "estructura criminal" que gobierna Venezuela será comparable con la caída del muro de Berlín en Europa y conllevará una ola democrática que se expandirá a toda la región.

"El desmontaje de esta estructura en Venezuela traerá olas expansivas de democracia y libertad que harán este proceso y este momento equivalente a lo que fue la caída del muro de Berlín para Europa, pero ahora para las Américas", dijo en un encuentro organizado en Madrid por el centro de pensamiento Nueva Economía Fórum.

Para la opositora, "el desplazamiento del régimen en Venezuela traerá también la democracia para Cuba y para Nicaragua y fortalecerá las bases democráticas de toda la región".

Machado dijo estar convencida de que no hay una generación mejor forjada en estas luchas que la actual, "para concluir esta tarea de desalojo de un sistema criminal" y permitir "que se abran todas las puertas del potencial enorme" que tiene Venezuela.

"Los venezolanos entendemos ahora que este proceso requiere avanzar en rutas simultáneas. Desde luego, esto implica un enorme acuerdo nacional, una gran alianza para la libertad y la democracia que trasciende las ideologías o las posiciones doctrinarias", añadió.

Venezuela, según Machado, será "la gran demostración" de que cuando se dice que es imposible acabar con una "tiranía" que se ha apoderado de todo "es porque no conocen la fuerza de un pueblo decidido a ser libre".