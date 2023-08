El alcalde de Miami retira su candidatura a las primarias republicanas

(EFE).- El alcalde de Miami, Francis Suárez, de origen cubano, se convirtió este martes en el primer aspirante a la nominación republicana para las presidenciales de 2024 en retirar su candidatura.

"Si bien he decidido suspender mi campaña para la Presidencia, mi compromiso de hacer de esa una nación mejor para todos los estadounidenses permanece", señaló Suárez, de 45 años, en una publicación en X (antes Twitter) en la que no explica los motivos de su decisión.

Suárez, el único latino que había en la lista de aspirantes, lanzó hace poco más de dos meses su campaña para las primarias republicanas, en las que el expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) es el claro favorito.

El alcalde de Miami, que está en su segundo mandato consecutivo, no pudo participar en el primer debate de su formación política en Milwaukee (Wisconsin) por no cumplir con todos los requisitos.

Pese a que había indicado el pasado 18 de agosto en X que cumplía con "todos los criterios para calificar para el primer debate de primarias" del Partido Republicano, los asesores del Comité Nacional Republicano (RNC) indicaron ese mismo día que "aún no cumplía con los criterios para participar".

El alcalde no deja saber quién es el candidato republicano al que respalda y solo señala que espera mantenerse en contacto con los otros candidatos presidenciales de su partido

Para participar en el debate, que fue retransmitido por la cadena Fox News, el RNC había estipulado un mínimo de 40.000 donantes individuales, además de alcanzar al menos un 1% de intención de voto en las encuestas.

En el comunicado de ayer, el alcalde no deja saber quién es el candidato republicano al que respalda y solo señala que espera mantenerse en contacto con los otros candidatos presidenciales de su partido.

Haré "lo que pueda para asegurar que nuestro partido presente a un candidato fuerte que pueda inspirar y unificar al país, renovar el poder de los estadounidenses, y confiemos en nuestras instituciones y en los demás, y ganaremos", añadió.

Suárez, el primer alcalde de Miami nacido en la ciudad de Florida y cuyo padre, Xavier Suárez, también ejerció ese cargo, hizo campaña subrayando su papel como el único candidato hispano en la carrera electoral y su experiencia al frente de la Alcaldía, además de su lucha contra el crimen y para disminuir el número de personas que viven en las calles.

Los principales candidatos a las primarias republicanas son el ex presidente Donald Trump; el gobernador de Florida, Ron DeSantis, el ex vicepresidente Mike Pence, el empresario tecnológico Vivek Ramaswamy, el senador Tim Scott y los ex gobernadores Nicky Halley (Carolina del Sur), Chris Christie (Nueva Jersey), y Asa Hurchinson (Arkansas), además del gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgam.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.