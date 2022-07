Tras ser amenazado por el régimen, el pastor Alain Toledano y su familia llegan a EE UU

El pastor evangélico Alain Toledano Valiente y su familia llegaron este lunes a Estados Unidos. El religioso, según informó la organización Outreach Aid to the Americas, fue obligado bajo amenazas de las autoridades cubanas a salir de la Isla: "Abandone el país dentro de 30 días o usted y su familia enfrentarán las consecuencias", le advirtieron.

La llegada a territorio estadounidense fue posible gracias a la intervención del embajador general de EE UU para la Libertad Religiosa Internacional, Rashad Hussein, y la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado, lo que permitió al pastor "conseguir una libertad condicional de emergencia" que le facilitó "una entrada segura", precisó la organización.

La campaña de odio del Gobierno cubano en contra del religioso, señaló Outreach Aid to the Americas, se llevó a cabo "sólo por dirigir una iglesia no registrada y hablar sin descanso por los derechos de otros líderes religiosos y de la iglesia".

El líder de la red Sendas de Justicia denunció en noviembre que un hombre irrumpió en su vivienda, cuando su esposa e hija se encontraban solas, en un acto de intimidación ya que este sujeto trató de arrancar la puerta.

Durante la etapa de recuperación de la pandemia de covid-19, Toledano y su familia sufrieron el acoso del régimen al restaurar el servicio religioso en su iglesia. En agosto del año pasado, el líder de la red Sendas de Justicia fue detenido en su casa ubicada en Santiago de Cuba, bajo el cargo de "propagación de epidemia". La acusación no tenía fundamento, pues desde la primera semana de junio de 2021 el Gobierno había autorizado a las iglesias a reiniciar con normalidad y moderadamente sus actividades.

En septiembre de ese mismo año fue citado en la Tercera Unidad de la Policía, acusado nuevamente de propagación del virus. Según dijo el pastor a Radio y Televisión Martí:"Me ficharon como a todo un bandido, como a todo un delincuente".

El Gobierno de EE UU a través de la campaña #JailedForWhat? exigió la liberación de Alain Toledano, "detenido por prácticas religiosas", y cuestionó a Cuba porque "en vez de promover y proteger la libertad religiosa", el Gobierno en la Isla negaba a los líderes religiosos el derecho a ejercer sus creencias.

En 2016, Toledano sufrió la expropiaron tierras injustamente y le demolieron su templo en Santiago de Cuba. A pesar de que se reunió con el primer secretario del Partido Comunista en la provincia, Lázaro Expósito, para reclamar los bienes confiscados por la policía durante el allanamiento y el derribo del local de culto, lo único que le retornaron fueron algunos discos y mouses.

