El antichavismo dice haber agotado todas las vías para inscribir a su candidata presidencial

#AHORA | “Si no me dejan participar y Maduro impone un candidato, hay votación, no elección. Te están quitando el derecho a elegir. Te están diciendo: vota por tal. Es un acto mecánico. Lo que nosotros estamos buscando no es votar sino elegir”, me dijo @yorisvillasana. pic.twitter.com/slUdkIixSI