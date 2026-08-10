Anuncian la muerte de 11 peruanos que luchaban en el Ejército ruso contra Ucrania

Familiares de peruanos reclutados por Rusia para luchar en la guerra contra Ucrania, durante una manifestación frente a la Embajada de Rusia, en Lima.

Además, 114 están desaparecidos y tres han sido capturados por el ejército ucraniano, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores

Lima/El Gobierno de Perú informó este domingo de que 11 ciudadanos peruanos que luchaban en las filas del Ejército ruso contra Ucrania han muerto, 114 están desaparecidos y 3 han sido capturados por el ejército ucraniano.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, que no detalló las fechas de los fallecimientos, ofreció estas cifras en un comunicado en el que anunció la repatriación de cuatro connacionales que se encontraban en situación de vulnerabilidad en Rusia tras haberse fugado "del reclutamiento forzado del que fueron víctimas para prestar servicios en la guerra contra Ucrania", según remarcó.

Es la primera vez que el Gobierno informa sobre la muerte de ciudadanos alistados por las tropas rusas.

también se han evacuado, en total, a 31 nacionales desde Rusia, 28 de los cuales retornaron al país y 3 permanecen en Europa "por decisión propia"

"De manera oficial se ha conocido que 459 peruanos se han enlistado, registrándose lamentablemente 11 fallecidos, 114 desaparecidos y 3 capturados por el ejército ucraniano", sostuvo antes de precisar que también se han evacuado, en total, a 31 nacionales desde Rusia, 28 de los cuales retornaron al país y 3 permanecen en Europa "por decisión propia".

Al referirse a los últimos casos, indicó que la sección consular de la Embajada de Perú en Rusia "asistió y gestionó la repatriación de dos jóvenes peruanos en situación de vulnerabilidad".

Otros dos peruanos también fueron atendidos a fines de julio por la sección consular de la Embajada peruana, agregó.

"Todos ellos arribaron al Perú y se encuentran con sus familias", informó antes de señalar que en este proceso se contó con el apoyo de los ministerios de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y de Salud.

El comunicado pidió a los peruanos que no se dejen "engañar por falsas ofertas laborales, pues podrían caer en redes delictivas de trata" y les recordó que requieren una autorización del Gobierno nacional para prestar servicio militar para cualquier Estado extranjero.

Familiares de los peruanos reclutados por Rusia se manifestaron el pasado martes frente a la embajada rusa en Lima para exigir el regreso de sus parientes, especialmente de los heridos

Exhortó, además, a denunciar a los reclutadores ante el Ministerio Público y la Policía Nacional e informó que los afectados y sus familiares pueden contactar con las secciones consulares en Moscú y Varsovia, que se encarga de Ucrania.

Familiares de los peruanos reclutados por Rusia se manifestaron el pasado martes frente a la embajada rusa en Lima para exigir el regreso de sus parientes, especialmente de los heridos, y que se les de información sobre sus paraderos.

Los familiares aseguraron que aunque en abril pasado pusieron denuncias formales por un caso de trata de personas, los reclutadores que "estafaron y engañaron" a sus allegados siguen libres y sus casos "están durmiendo en la Fiscalía".

Los familiares han convocado a protestas y plantones desde los primeros meses de este año para exigir información sobre los reclutados, mientras que el Gobierno peruano emitió notas diplomáticas sin recibir respuesta, por lo que anunció que había solicitado el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para la búsqueda de los connacionales afectados.