Una cubana, entre los 35 sancionados por Londres por reclutar para Rusia contra Ucrania

En enero, Ucrania difundió una nueva lista de 54 mercenarios cubanos muertos en batalla que integraban las filas del Ejército ruso

Según informes de la inteligencia ucraniana, son al menos 20.000 los cubanos que han sido llevados como mercenarios del lado ruso

Londres/El Reino Unido sancionó este martes a 35 personas y entidades, entre ellas la cubana Dayana Echemendia, por su presunta implicación en redes vinculadas a Rusia que reclutan a migrantes en países de bajos ingresos para enviarlos a combatir en la guerra de Ucrania o trabajar en la industria militar rusa.

Las medidas, anunciadas por el Ministerio de Exteriores, apuntan a estructuras que captan a personas vulnerables con promesas de empleo o una vida mejor, para después destinarlas al frente como combatientes o a fábricas de armamento o de drones.

Según Londres, entre los países de origen de los reclutados figuran Nigeria, Siria, Yemen, la India y Cuba. En este último caso, las autoridades británicas señalan a Echemendia y a la rusa Elena Smirnova por la captación de ciudadanos cubanos mediante engaño para su traslado a Rusia y posterior despliegue en el conflicto.

Tanto Echemendia como Smirnova ya habían sido mencionadas en trabajos periodísticos por la red que crearon para llevar a mercenarios cubanos a integrar las filas rusas para combatir contra Ucrania. El canal de noticias en ruso Current Time publicó un reportaje en octubre de 2025 en el que detallaba una operación de reclutamiento que envió a cientos de cubanos a pelear en la guerra de Ucrania. El medio tituló al reportaje El cártel de las flores de jabón, debido a que Echemendia, quien ya residía en la ciudad de Riazán, al sur de Moscú, se dedicaba antes a vender productos artesanales hechos de jabón. Los vendía por su canal de Telegram llamado Flores de jabón en Riazán.

Tanto Echemendia como Smirnova ya habían sido mencionadas en trabajos periodísticos por la red que crearon para llevar a mercenarios cubanos

En agosto de 2024, El Toque publicó audios de Echemendia en los cuales aseguraba que los cubanos no iban a pelear en la primera línea de combate, sino que participarían en tareas de apoyo y que ningún ciudadano de la Isla había muerto en combate. Sin embargo, los hechos han tumbado esa versión.

Apenas en enero pasado, Ucrania difundió una nueva lista de 54 mercenarios cubanos muertos en batalla que integraban las filas del Ejército ruso. Los nombres fueron revelados por el Centro Quiero Vivir, una oficina creada por el gobierno ucraniano para recibir rendiciones de soldados rusos y extranjeros.

A través de un post, la organización aclaró que “no es una lista exhaustiva de pérdidas de mercenarios cubanos, sino solo de aquellos cuyas muertes sabemos de manera fiable”. En el documento incluye nombres, rangos, unidades y fechas de fallecimiento, principalmente en el Dombás y Zaporiyia.

Según informes de la inteligencia ucraniana, son al menos 20.000 los cubanos que han sido reclutados como mercenarios del lado ruso desde que inició la guerra en febrero de 2022, más de 1.000 con nombre y contrato documentados, por lo que, según Kiev, La Habana es el segundo proveedor de mercenarios para Moscú, después de Corea del Norte.

El Gobierno británico indicó que estas redes operan a través de mecanismos como el programa Alabuga Start

Al respecto, el Gobierno británico indicó que estas redes operan a través de mecanismos como el programa Alabuga Start, que recluta mano de obra en entornos económicamente vulnerables para la industria militar rusa.

El secretario de Estado para Europa, Stephen Doughty, calificó de “bárbara” la explotación de personas vulnerables y denunció que Rusia las utiliza como “carne de cañón” para sostener su invasión de Ucrania.

Entre los sancionados figura también Polina Azarnykh, penalizada por reclutar personas en África y Oriente Medio para combatir en Ucrania.

Asimismo, fueron designados Sergei Merzlyakov y Abid Kalid Sharif Abid, presuntamente implicados en el traslado de migrantes desde Oriente Medio y Bangladesh, y varias empresas y ciudadanos indios, entre ellos Faisal Khan, vinculados a la captación mediante ofertas de visados de estudiante.

Londres sancionó a individuos y compañías relacionadas con la cadena de suministro de drones, como Pavel Nikitin

En paralelo, Londres sancionó a individuos y compañías relacionadas con la cadena de suministro de drones, como Pavel Nikitin, ligado al desarrollo del dron de ataque VT-40, así como compañías con sede en China y Tailandia acusadas de proporcionar componentes y tecnología clave.

Estas sanciones implican la congelación de activos, la prohibición de entrada al Reino Unido y la imposibilidad de mantener relaciones económicas o financieras con personas o empresas británicas.

El Ejecutivo británico defendió que estas acciones buscan “interrumpir las cadenas de suministro” de Rusia y subrayó que seguirá utilizando su política de sanciones para aumentar la presión económica y diplomática sobre Moscú y sus redes de apoyo.