Ucrania revela los nombres de otros 54 mercenarios cubanos muertos en la invasión rusa

Según la inteligencia ucraniana, son 20.000 los cubanos reclutados como mercenarios del lado ruso desde que inició la guerra

Las fechas revelan picos de muertes en días concretos, lo que sugiere la participación de contingentes cubanos en operaciones intensas

La Habana/Ucrania ha difundido una nueva lista de 54 mercenarios cubanos muertos en batalla que integraban las filas del Ejército ruso. Los nombres fueron revelados el pasado viernes por el Centro Quiero Vivir, una oficina creada por el gobierno ucraniano para recibir rendiciones de soldados rusos y extranjeros.

A través de un post, aclaró que “no es una lista exhaustiva de pérdidas de mercenarios cubanos, sino solo de aquellos cuyas muertes sabemos de manera fiable”. En el documento incluye nombres, rangos, unidades y fechas de fallecimiento, principalmente en el Dombás y Zaporiyia.

Las fechas revelan picos de muertes en días concretos, lo que sugiere la participación de contingentes cubanos en operaciones intensas. El 22 de junio de 2024, por ejemplo, seis cubanos murieron en combate el mismo día. Otro grupo de cinco falleció el 17 de junio pasado. También se muestra que 39 decesos se registraron el año pasado, y 15 en 2024

En cuanto a los contratos firmados, la mayoría se rubricaron en 2024, con 44, mientras que en 2023 hubo seis y apenas cuatro en 2025.

De acuerdo con los registros, la edad promedio de estos 54 mercenarios era de 41,7 años. De ellos, 32 se ubicaban en dos rangos de edad, entre 26 y 35 años, y de 46 a 55. Había también tres combatientes que eran menores de 25 años y ocho superaban los 56.

El Centro indicó que “murieron con armas en las manos a 10.000 kilómetros de casa” y lanzó una dura crítica al Gobierno cubano y su silencio ante estos decesos: “Sus nombres son conocidos tanto en Moscú como en La Habana. Sin embargo, no encontrarás honores, ni luto ni mención pública de estas personas. No pronuncian discursos patrióticos sobre ellos, no son monumentos erigidos, no se escriben sobre ellos en los periódicos”.

Asimismo, condenó la diferencia con el trato dado a los 32 cubanos que formaban parte de la guardia de Nicolás Maduro durante su captura por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero. “Las autoridades cubanas anunciaron un día festivo y luto nacional”, agregó, luego de que el Gobierno dedicó dos jornadas a rendir homenaje a esos milicianos, que fueron repatriados desde Venezuela, con un despliegue mediático que incluyó la transmisión por televisión de su llegada, así como el funeral.

Según informes de la inteligencia ucraniana, son al menos 20.000 los cubanos reclutados como mercenarios del lado ruso desde que inició la guerra en febrero de 2022, más de 1.000 con nombre y contrato documentados, por lo que, según Kiev, La Habana es el segundo proveedor de mercenarios para Moscú, después de Corea del Norte.

En octubre del año pasado, cifras ofrecidas por la inteligencia ucraniana (GUR) a la publicación Kyiv Independent hablaban de 96 mercenarios cubanos que habían muerto en las hostilidades o que estaban desaparecidos.

Según la información de la inteligencia militar ucraniana, la mayoría llega a Rusia atraídos por trabajos de construcción publicados en redes sociales, en los que les ofrecen jugosos salarios de más de 2.000 dólares. El proceso se lleva a cabo a través de intermediarios privados, muchos de ellos cubanos que radican en ese país.

Esa complicidad solapada del Gobierno cubano llevó a que Ucrania votara en contra de la resolución de Naciones Unidas que pedía el levantamiento del embargo estadounidense contra la Isla, en octubre pasado.

El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, explicó el sentido de su voto y criticó la “inacción” de las autoridades cubanas ante el reclutamiento “masivo” de mercenarios por parte de Rusia. En X, dijo que “este gesto no es súbito. Tiene motivos serios. Recordamos el deseo del presidente cubano de ‘éxito’ a Putin en su guerra de agresión contra Ucrania. Lo oímos perfectamente”.

En el mismo mensaje, aclaró que el voto no era “en contra del pueblo cubano: respetamos su derecho a vivir en prosperidad. Es en contra de la inacción de las autoridades de Cuba en respuesta al reclutamiento masivo de ciudadanos cubanos por el Ejército de ocupación ruso”.