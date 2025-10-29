Ucrania explica su voto en la ONU por reclutamiento "masivo" de mercenarios de la Isla por Rusia

"Recordamos el deseo del presidente cubano de 'éxito' a Putin en su guerra de agresión contra Ucrania, lo oímos perfectamente"

Berlín/El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, criticó este martes la "inacción" de las autoridades cubanas ante el reclutamiento "masivo" de mercenarios por parte de Rusia al explicar por qué su país votó en contra de una resolución de Naciones Unidas que pedía el levantamiento del embargo estadounidense contra la Isla.

"Este gesto no es súbito. Tiene motivos serios. Recordamos el deseo del presidente cubano de “éxito” a Putin en su guerra de agresión contra Ucrania. Lo oímos perfectamente.", escribió el ministro en X.

Sibiga recordó que este año Kiev decidió reducir su presencia diplomática en La Habana y rebajar el nivel de las relaciones entre ambos países.

"Nuestro voto no es en contra del pueblo cubano: respetamos su derecho a vivir en prosperidad. Es en contra de la inacción de las autoridades de Cuba en respuesta al reclutamiento masivo de ciudadanos cubanos por el ejército de ocupación ruso", remachó el ministro.

Sibiga aseguró que "miles" de ellos han firmado contratos para unirse a las filas de los soldados que participan directamente en operaciones de combate en territorio ucraniano.

"La falta de voluntad de La Habana de detener el despliegue masivo de sus ciudadanos en la guerra rusa contra Ucrania constituye un acto de complicidad en la agresión y debe ser condenado en los términos más estrictos. Ucrania siempre se opondrá a una práctica semejante y defenderá los propósitos y principios de la carta de Naciones Unidas", concluyó.