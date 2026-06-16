Las Arquidiócesis de Puerto Rico y Panamá envían 335.000 hostias a Cuba

Parte de las hostias donadas a Cuba por la Arquidiócesis de San Juan, en Puerto Rico.

Los apagones y la falta de harina llevaron a las monjas carmelitas descalzas de La Habana a parar la producción de obleas

La Habana/Las Arquidiócesis de Puerto Rico y Panamá han enviado 335.000 hostias a Cuba para paliar la falta de obleas para celebrar la misa católica. Los constantes apagones frenaron la producción de las monjas carmelitas descalzas de La Habana, encargadas de manufacturar las formas para las tres Arquidiócesis y ocho diócesis en el país.

Dos horas de electricidad al día, si bien les va, “son insuficientes” a las religiosas para la elaboración de hostias, así lo hicieron saber a través de “canales privados de la comunidad católica”, informó Alas Tensas en sus redes sociales. A los obispos y sacerdotes se les pidió “racionar estrictamente las reservas disponibles”, señaló la ONG el pasado jueves.

“Las escasas horas de electricidad no alcanzan para operar los equipos que se encuentran en el monasterio de El Vedado”, precisaron las religiosas, que dependen en gran parte de la manufactura de hostias.

La Arquidiócesis de Panamá informó del envío de 35.000 hostias elaboradas por las Hermanas del Monasterio de la Visitación. / Facebook

El sacerdote dominicano George Payano, de 35 años, confirmó a la agencia AFP las penurias en el monasterio de El Vedado y subrayó: “Estamos todos al mismo nivel, afectados por lo mismo”.

La elaboración de obleas es artesanal y vital para celebrar la eucaristía. “Esta inevitable parálisis demuestra cómo el colapso absoluto de los servicios básicos asfixia incluso la vida espiritual de la nación”, subrayó Alas Tensas.

Este martes la Arquidiócesis de Panamá informó del envío de 35.000 hostias elaboradas por las Hermanas del Monasterio de la Visitación de Panamá y “trasladadas gracias al apoyo solidario de Copa Airlines”, la aerolínea de bandera panameña. Sin embargo, no se precisó cuándo llegarán.

El lunes monseñor Roberto González Nieves, arzobispo de San Juan, Puerto Rico, dijo que parte de las 300.000 hostias han empezado a llegar a la Isla e indicó que provienen de la generosidad de sacerdotes, parroquias y de las Hermanas Dominicas de Clausura del Monasterio Madre de Dios, en Manatí.

El obispo contó que los religiosos cubanos acudieron ante ellos en busca de ayuda y les expusieron “las dificultades para producir las hostias necesarias para las misas debido a la falta de harina y a los frecuentes cortes eléctricos que atraviesa el país”.

La falta de harina ha llevado en varias ocasiones a las monjas carmelitas descalzas de La Habana a detener la producción de obleas. En uno de esos momentos, en 2022, el sacerdote español José Luis Pueyo señaló a 14ymedio: “Tendremos que partir en dos o tres cada hostia, hasta que se reinicie el abastecimiento”. Entonces también hubo muestra de solidaridad y, gracias a instituciones y personas de Estados Unidos, Puerto Rico y España, se pudo obtener materia prima para retomar la manufactura de hostias.