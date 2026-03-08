La Asamblea de Expertos en Irán asegura haber designado al sucesor de Jameneí pero mantiene su nombre en secreto

Dos miembros de la Asamblea de Expertos de Irán afirmaron este domingo que la decisión ya está tomada.

Como consecuencia de los daños en la infraestructura energética, Teherán raciona la gasolina a 20 litros diarios por persona

Teherán/La cúpula religiosa de Irán asegura haber elegido al sucesor del ayatolá Alí Jameneí, muerto hace poco más de una semana en los bombardeos de Israel y Estados Unidos contra el país persa. Sin embargo, el nombre del nuevo líder aún no ha sido anunciado públicamente, en medio de una guerra que se extiende por varios frentes en Oriente Medio.

Dos miembros de la Asamblea de Expertos de Irán, el órgano clerical encargado de designar al líder supremo, afirmaron este domingo que la decisión ya está tomada. El ayatolá Ahmad Alamolhoda aseguró que el proceso concluyó con consenso entre los 88 religiosos que integran el organismo.

“La elección del liderazgo ya se ha llevado a cabo y el líder ha sido determinado”, declaró Alamolhoda, citado por medios iraníes como Tasnim y Mehr.

El anuncio oficial, sin embargo, todavía depende del secretario de la Asamblea, el ayatolá Hashem Hosseini Bushehri, encargado de comunicar públicamente la decisión de los clérigos.

Otro miembro del órgano religioso, el ayatolá Kamal Heydari, afirmó que la elección recayó en “la mejor opción”, respaldada por la mayoría de los expertos. En su declaración añadió una referencia directa a Washington: “El Gran Satán también lo ha mencionado”, dijo, empleando la expresión habitual del régimen iraní para referirse a Estados Unidos.

La incertidumbre sobre el sucesor coincide con una advertencia directa de Israel. El Ejército israelí afirmó este domingo que atacará a quien resulte elegido como nuevo líder supremo y también a quienes participen en su designación.

La amenaza fue difundida en farsi, la lengua oficial de Irán, a través de la red social X, en un mensaje dirigido directamente a la población iraní y a la élite política del país.

El conflicto, iniciado hace una semana con los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, ha provocado ya más de un millar de muertos en territorio iraní y la destrucción de miles de edificios, según datos citados por medios oficiales.

Mientras la élite clerical mantiene en secreto el nombre del sucesor, el enfrentamiento militar continúa escalando. En la madrugada de este domingo, Irán aseguró haber atacado bases estadounidenses en Kuwait y Baréin.

Según la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria Islámica, misiles iraníes alcanzaron la base estadounidense de Arifjan, en Kuwait. Las autoridades kuwaitíes informaron de incendios en el Aeropuerto Internacional del país y en la sede de la Institución Pública de Seguridad Social.

Dos militares kuwaitíes murieron durante las operaciones de seguridad, según el Ministerio del Interior. Baréin también denunció ataques cerca de una instalación militar estadounidense situada en el puerto de Mina Salman. El Gobierno del país calificó la operación como una “agresión iraní”.

El Ejército israelí informó de ataques contra depósitos de combustible en Teherán y contra cazas F-14 iraníes

Los Estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, que agrupa a las monarquías más ricas de la península arábiga, condenaron los ataques y los calificaron como una peligrosa escalada regional.

Su secretario general, Jasem Mohamed Albudaiwi, denunció “los nefastos ataques iraníes contra infraestructuras” en Kuwait y Baréin y advirtió de que reflejan una estrategia de Teherán para desestabilizar la región.

En paralelo, Israel intensificó su ofensiva aérea. El Ejército israelí informó de ataques contra depósitos de combustible en Teherán y contra cazas F-14 iraníes en el aeropuerto de Isfahán. También aseguró haber destruido sistemas de defensa aérea que, según su versión, amenazaban a sus aeronaves.

Los bombardeos alcanzaron cuatro instalaciones de almacenamiento de petróleo y un centro de transferencia de productos petrolíferos en las provincias de Teherán y Alborz. En esos ataques murieron cuatro personas, todos conductores de camiones cisterna.

Las explosiones provocaron una nube tóxica sobre la capital iraní. La Organización de Protección Ambiental del país pidió a los ciudadanos que permanezcan en sus casas para evitar la exposición a gases contaminantes.

El ministro de Exteriores de China advirtió que la guerra “nunca debería haber estallado”

Como consecuencia de los daños en la infraestructura energética, las autoridades decidieron racionar la gasolina a 20 litros diarios por persona. La medida fue anunciada por el gobernador de Teherán, Mohamad Sadeg Motamedian, quien la calificó de provisional.

El conflicto se ha extendido igualmente a Líbano, donde al menos 25 personas murieron en bombardeos atribuidos a Israel contra varias localidades del sur del país y la capital, Beirut.

Según el Ejército israelí, uno de los ataques en Beirut tuvo como objetivo a comandantes de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní.

El grupo libanés Hezbolá afirmó, por su parte, que mantiene enfrentamientos directos con tropas israelíes cerca del municipio fronterizo de Aitaroun.

Ante la rápida expansión del conflicto, China pidió un cese inmediato de las operaciones militares. El ministro de Exteriores Wang Yi advirtió de que la guerra “nunca debería haber estallado” y que no beneficia a ninguna de las partes.