Debilitado por los ataques de EE UU e Israel, Irán promete vengar la muerte del ayatolá Ali Jameneí

Madrid/Irán confirmó este domingo la muerte del ayatolá Ali Jameneí, líder supremo de la República Islámica desde 1989, en los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra objetivos en Teherán y otras ciudades del país. La ofensiva, que comenzó en la madrugada del sábado, deja ya más de 200 muertos, según cálculos de la Media Luna Roja iraní, y abre un periodo de transición política incierto en un momento de máxima tensión regional.

La confirmación llegó primero a través de la televisión estatal y, poco después, por medio de la Guardia Revolucionaria. “Hemos perdido a nuestro gran líder y lo lloramos (…) Su martirio en las manos de los más terribles terroristas y exterminadores de la humanidad es un símbolo de su virtud”, señaló el cuerpo militar en un comunicado.

La Guardia Revolucionaria prometió venganza y aseguró que “no dejará en paz a sus asesinos hasta que se enfrenten a un castigo duro, decisivo y lamentable”. Además, llamó a la movilización interna: “Invitamos a todos los sectores de la sociedad a demostrar su unidad nacional y cohesión con una participación entusiasta en la defensa nacional”.

El gran ayatolá Naser Makarem Shirazi, una figura prominente del chiísmo iraní, emitió este domingo una fetua (edicto islámico) llamando a la yihad contra EE UU e Israel. “Los principales responsables de este crimen son Estados Unidos y el régimen sionista, y esta venganza es un deber religioso de todos los musulmanes del mundo hasta que se erradique el mal de estos criminales”, indicó Shirazi según reportó la agencia iraní Tasnim.

Visiblemente emocionado, un presentador de la televisión estatal anunció al país la muerte del clérigo, de 86 años, y la declaración de 40 días de luto. Según la agencia Fars, afín a la Guardia Revolucionaria, también murieron en los bombardeos la hija, el yerno, la nuera y el nieto del líder supremo.

La operación militar, denominada por Israel Rugido del León, incluyó ataques en Teherán, Tabriz e Isfahán. El Ejército israelí afirmó que “en un minuto”, durante el primer golpe, acabó con la vida de 40 comandantes y altos funcionarios iraníes. Entre los fallecidos confirmados por la televisión estatal Press TV figuran el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, el general Mohamad Pakpur; el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani; el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general Abdorrahim Musaví, y el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh.

Israel aseguró que Jameneí “fue blanco de una operación precisa y a gran escala llevada a cabo por la Fuerza Aérea Israelí, guiada por inteligencia precisa”, mientras se encontraba en su complejo de mando en Teherán.

Horas antes de la confirmación oficial iraní, el presidente estadounidense, Donald Trump, había anunciado la muerte del ayatolá y llamó al pueblo iraní a “recuperar” su país. “Ahora es mucho más fácil que hace un día, obviamente”, afirmó en una entrevista con CBS retransmitida el sábado en EE UU. “Salgan a las calles para completar la tarea: derroquen el régimen de los horrores que les hace la vida imposible”, expresó.

La portavoz del Gobierno francés, Maud Bregeon, afirmó este domingo que el ayatolá Alí Jameneí era un “dictador sanguinario” y añadió que “por lo tanto, solo podemos estar satisfechos” de su desaparición. “Corresponde al pueblo iraní elegir su propio destino”, manifestó igualmente Bregeon, quien reiteró que Francia ni participó ni fue avisada con antelación de los ataques.

Por su parte, la alta representante para la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, señaló que la muerte de Jameneí representa un “camino abierto a un Irán distinto”, aunque advirtió que el futuro es incierto. Kallas enfatizó en redes sociales la posibilidad de que este momento histórico permita a la sociedad iraní tener una mayor libertad para definir su rumbo y destacó los esfuerzos de la UE por avanzar en pasos prácticos hacia la desescalada de la crisis.

Hamás pidió “medidas urgentes” a nivel internacional para poner fin a los “crímenes” de Estados Unidos e Israel

Desde Moscú, el presidente ruso, Vladímir Putin, condenó lo ocurrido en términos inequívocos. En un telegrama dirigido al mandatario iraní, Masud Pezeshkian, habló del “asesinato del líder supremo de Irán, Sayyid Ali Jameneí, y sus familiares, cometido con una cínica violación de todas las normas de la moral humana y el derecho internacional”. El Kremlin pidió frenar la escalada y devolver la situación a un cauce “político y diplomático”.

También el líder del grupo chií libanés Hezbolá, Naim Qassem, reaccionó con un comunicado cargado de referencias religiosas. Afirmó que Jameneí “alcanzó el triunfo supremo y el honor de sellar su noble y bendita vida con la medalla divina del martirio” y calificó su muerte como “una mancha de vergüenza para toda la humanidad”. Sin embargo, no anunció acciones inmediatas contra Israel o EE UU.

Por su parte, Hamás pidió “medidas urgentes” a nivel internacional para poner fin a los “crímenes” de Estados Unidos e Israel y responsabilizó a Washington y al Gobierno de Benjamín Netanyahu de las “graves repercusiones” para la estabilidad regional.

Desde La Habana –aliada de Teherán– el Ministerio de Relaciones Exteriores condenó los bombardeos con su retórica habitual y los calificó de agresión “irresponsable y deliberada”. El ex asesor de Raúl Castro, Abel Prieto, evocó además una advertencia de Fidel Castro: “No albergo la menor duda de que un ataque de los EE UU e Israel contra la República Islámica de Irán se tornaría inevitablemente en un conflicto nuclear global”.

Teherán activó el mecanismo previsto para la sucesión

En paralelo a las reacciones externas, Teherán activó el mecanismo previsto para la sucesión. Un consejo interino asumirá el liderazgo durante el periodo de transición. Estará integrado por el presidente Masud Pezeshkian; el jefe del Poder Judicial, Gholam-Hossein Mohseni Ejei; y el ayatolá Alireza Arafi, jurista del Consejo de los Guardianes, de 66 años.

La Asamblea de Discernimiento de Conveniencia del Sistema confirmó el nombramiento de Arafi como tercer miembro del consejo. El clérigo ejerce como presidente del Centro de Gestión de los Seminarios Islámicos, es miembro del Consejo de los Guardianes y segundo vicepresidente de la Asamblea de Expertos para el Liderazgo.

Según la legislación iraní, la elección del nuevo líder supremo corresponde a la Asamblea de Expertos, un órgano compuesto por 88 clérigos elegidos cada cuatro años –la última vez en marzo de 2024–. El Consejo de los Guardianes, integrado por seis juristas y seis clérigos, tiene la función de aprobar o vetar leyes del Parlamento y a los aspirantes políticos.

Mientras se organiza la transición, Irán ha prometido la “mayor operación militar de su historia” contra objetivos de Estados Unidos e Israel. Emiratos Árabes Unidos y Catar se mantienen en alerta y han advertido que tomarán “todas las medidas necesarias” para proteger su territorio. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió de urgencia y la presidenta de la Comisión Europea convocó una reunión de emergencia de su colegio de seguridad.

Tras 37 años en el poder, la muerte de Jameneí no solo marca el fin de una era en la República Islámica. Abre, además, una etapa en la que el equilibrio entre aparato religioso, cúpula militar y poder político será puesto a prueba bajo el ruido de los misiles y las promesas de represalia.