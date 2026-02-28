Trump inicia una "operación masiva" para "aniquilar" al régimen iraní y llama el pueblo a tomar el Gobierno

Teherán/El presidente de Estados Unidos anunció este sábado una operación militar "masiva" con el objetivo de "aniquilar" y "destrozar" al régimen de los ayatolás en Irán, al tiempo que pidió al pueblo iraní alzarse para tomar el control en todo el país. “Nos aseguraremos de que Irán no obtenga un arma nuclear. Es un mensaje muy claro”, remarcó Donald Trump en un vídeo difundido en su red Truth Social. También pidió a la Guardia Revolucionaria iraní que deponga las armas.

“Estados Unidos está llevando a cabo una operación a gran escala y continuada para impedir que la dictadura malvada radical amenace a los Estados Unidos y el núcleo de nuestro interés de seguridad nacional. Vamos a destruir sus misiles y enterrar su industria de misiles. Va a ser totalmente destrozada. Vamos a aniquilar a su Armada", aseguró.

Tras el inicio de la campaña de bombardeos y las primeras imágenes de ataques en Teherán, Trump dijo que su objetivo "es defender a los estadounidenses eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní", al que calificó de "grupo salvaje y de gente terrible, cuyas actividades amenazadoras ponen en peligro a los Estados Unidos", así como a sus tropas, sus bases en el extranjero y sus aliados en todo el mundo.

"Han intentado reconstruir su programa nuclear y continuar desarrollando sus misiles de largo alcance que ahora pueden amenazar a nuestros buenos amigos y aliados de Europa, a nuestras tropas en el extranjero, y muy pronto a Estados Unidos", añadió.

"Cuando hayamos terminado, tomen el Gobierno. Será suyo para que se hagan con él. Esta será probablemente su única oportunidad en generaciones"

Trump también se dirigió al pueblo de Irán en estos primeros minutos de una guerra con salida incierta: "La hora de su libertad está al alcance de sus manos. Refúgiense. No salgan de casa. Es muy peligroso afuera. Las bombas estarán cayendo por todas partes. Cuando hayamos terminado, tomen el Gobierno. Será suyo para que se hagan con él. Esta será probablemente su única oportunidad en generaciones".

Asimismo, admitió que "las vidas de valientes héroes estadounidenses pueden perderse" y EE UU puede tener bajas. "A menudo ocurre en la guerra. No lo hacemos por ahora. Lo hacemos por el futuro", añadió. El presidente se encuentra en Mar-a-Lago (Florida), después de haber pasado la tarde del viernes en Texas para dar un mitin ante trabajadores de refinerías y procesadoras.

Antes de partir a Texas, Trump dijo que no estaba contento con cómo Teherán estaba negociando sobre su programa nuclear, pero admitió que aún no había tomado "una decisión final" sobre si atacar o no Irán, pese a que imágenes de satélite mostraban movimientos militares que sugerían un ataque inminente.

Estados Unidos e Israel lanzan esta nueva fase militar contra el régimen iraní bajo los nombres de “Operación Furia Épica” y “Rugido del León”. La ofensiva comenzó en la madrugada de este sábado –plena madrugada en Washington– marcando una nueva fase en la escalada regional.

La Guardia Revolucionaria iraní confirmó que ha lanzado ataques contra bases estadounidenses situadas en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se dirigió a la población en un mensaje televisado para pedir “resistencia y fortaleza” en los próximos días. “Os llamo, ciudadanos de Israel, a escuchar las instrucciones del Comando del Frente Interno. En los próximos días, en la operación ‘Rugido del León’, requeriremos que tengáis resistencia y fortaleza”, señaló.

La Guardia Revolucionaria iraní confirmó que ha lanzado ataques contra bases estadounidenses situadas en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos (EAU) como represalia por los bombardeos de Estados Unidos e Israel, además de haber enviado misiles contra territorio israelí que sobrevolaron Jordania.

Ante estos hechos, el gobierno de EAU condenó “la flagrante violación de su soberanía nacional” y dijo que se “reserva el pleno derecho a responder a esta escalada y a tomar todas las medidas necesarias para proteger su territorio, a sus ciudadanos y residentes y para salvaguardar su soberanía, seguridad y estabilidad”. según un comunicado del Ministerio de Defensa.

Por su parte, mediante un comunicado del ministerio de Asuntos Exteriores, Catar dijo que “se reserva su pleno derecho a responder a este ataque, de conformidad con las disposiciones del derecho internacional y de manera acorde con la naturaleza del ataque, en defensa de su soberanía y en preservación de su seguridad e intereses nacionales”.

"Se espera un ataque con misiles y drones contra el Estado de Israel"

Según fuentes oficiales, esta nueva campaña es más extensa y cuenta con mayor poder de fuego que la operación de junio, denominada “Martillo de Medianoche”. En aquella ocasión, Estados Unidos atacó instalaciones nucleares iraníes en Fordó, Natanz e Isfahan.

La comparación subraya la magnitud de la ofensiva actual, que eleva el nivel de confrontación y consolida la implicación directa de Washington junto a Israel en un escenario de alta tensión regional.

"Se espera un ataque con misiles y drones contra el Estado de Israel y su población civil en el futuro inmediato", añade Defensa en un comunicado, en el que informa que el ministro de Defensa, Israel Katz, ha declarado un estado de emergencia en todo el país.

Medios iraníes reportaron este sábado al menos tres explosiones en el centro y norte de Teherán poco después de que Israel anunciase que había lanzado ataques contra la República Islámica.

El diario The New York Times también informó de este extremo, indicando que no hay por el momento claridad sobre cuáles han sido los objetivos de los ataques de EE UU e Israel en Irán. El periódico añade que las últimas conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Suiza sobre el programa nuclear iraní acabaron sin resultados, lo que "aparentemente" allanó el camino para el ataque.