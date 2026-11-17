Camilo Rodríguez había denunciado amenazas contra su vida y se encontraba en un programa de atención a víctimas y testigos, pero rechazó acogerse a un esquema de protección.

Camilo Rodríguez fue tiroteado aparentemente por sicarios que se desplazan en una motocicleta

San José/El periodista costarricense Camilo Rodríguez, que denunciaba casos de narcotráfico en sus redes sociales, fue asesinado este lunes mientras conducía su vehículo, aparentemente por sicarios que se desplazan en una motocicleta.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el caso se encuentra en investigación para tratar de dar con los responsables del crimen.

El fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz, confirmó al Canal 7 la identidad de la víctima e informó que Camilo Rodríguez había denunciado amenazas contra su vida y se encontraba en un programa de atención a víctimas y testigos, pero él rechazó acogerse a un programa de protección que le recomendó la Fiscalía.

El crimen ocurrió en la localidad de San Miguel de Santo Domingo, provincia de Heredia (centro), cuando la víctima fue atacada a balazos.

Rodríguez publicaba frecuentemente videos en sus redes sociales denunciando casos de narcotráfico y corrupción, incluso señalaba a personas con nombres y apellidos, a quienes vinculaba con organizaciones criminales locales e internacionales. En ellas solía decir que entregaba todas sus investigaciones a la agencia antidrogas estadounidense DEA.

En ellas solía decir que entregaba todas sus investigaciones a la agencia antidrogas estadounidense DEA

"Parte de la investigación va a ser una victimología, revisar todas las personas que él públicamente denunciaba en sus redes sociales y cualquier otro tipo de persona que tuviera interés en darle muerte. El Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía van a hacer un gran esfuerzo para determinar los responsables de esta muerte", expresó el fiscal Díaz.

De igual forma, lamentó este crimen y lo calificó como "una señal muy fuerte de que en este país no tenemos libertad de expresión y de que si denunciamos estos hechos podemos ser objeto de una muerte como esta".

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, repudió el "cobarde asesinato" del periodista y calificó el crimen de "mancha contra la libertad de expresión".

"Al igual que a todo el pueblo de Costa Rica, me llena de indignación y repudio el cobarde asesinato del comunicador Camilo Rodríguez. Independientemente del contenido de sus comunicaciones, lo que hoy ocurrió en nuestro país es una mancha contra la libertad de expresión", manifestó la mandataria.

El Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX) y el Colegio de Periodistas de Costa Rica condenaron el asesinato y exigieron una investigación exhaustiva y pronta del crimen.

El IPLEX exigió en un comunicado de prensa una investigación "pronta, independiente, rigurosa y exhaustiva, que permita determinar quiénes participaron, quiénes ordenaron y financiaron el homicidio y cuáles fueron sus verdaderas motivaciones".

"El asesinato de un periodista trasciende a la víctima. Es un ataque contra la libertad de prensa y contra el derecho de toda la ciudadanía a recibir información. La violencia puede convertirse en un mecanismo para intimidar a quienes investigan, cuestionan y denuncian asuntos de interés público", indica el pronunciamiento.

"El asesinato de un periodista trasciende a la víctima. Es un ataque contra la libertad de prensa y contra el derecho de toda la ciudadanía a recibir información"

También destacó que "la investigación debe establecer, entre otras hipótesis, si existe alguna relación entre el asesinato y la actividad periodística de Rodríguez, sus publicaciones, sus denuncias o posibles amenazas que hubiera recibido".

El IPLEX recordó que lleva años advirtiendo sobre el "deterioro del ambiente para el ejercicio del periodismo y los riesgos que representan los discursos de odio y estigmatización contra periodistas y medios de comunicación".

Por su parte, el Colegio de Periodistas (Colper) expresó que el asesinato de Rodríguez se debe "investigar con celeridad" porque "la ciudadanía no puede quedar sin respuestas claras sobre una muerte violenta ocurrida a una persona que utilizó su voz para denunciar la presencia creciente del narcotráfico en el país".

"La libertad de expresión es un derecho humano fundamental. Cuando tenemos miedo de denunciar, padecemos el peor de los males en una sociedad. Camilo Rodríguez no tenía miedo, y hoy su voz se apagó con violencia", expresó el Colper.

Los últimos periodistas costarricenses asesinados habían sido Parmenio Medina, en 2001, e Ivania Mora, en 2003.

Medina era el productor del programa radiofónico 'La Patada', que denunciaba actos de corrupción en Costa Rica, y murió el 7 de julio de 2001 en las cercanías de su casa después de que tres desconocidos le dispararan desde un automóvil.

Por su parte, Mora fue asesinada cuando conducía su vehículo por una concurrida vía en el sector este de San José, donde dos hombres le dispararon desde una motocicleta y luego se dieron a la fuga.

En los últimos años, Costa Rica ha enfrentado cifras históricas de homicidios con alrededor de 900 cada año, de los cuales las autoridades atribuyen un 70% al narcotráfico, la gran mayoría cometidos con armas de fuego.

El Organismo de Investigación Judicial ha alertado de que, por su posición geográfica estratégica, Costa Rica se ha convertido en una especie de centro para el tránsito, almacenaje y reexportación de cocaína procedente de Suramérica, con destino a Norteamérica y Europa.