Con el asesinato de Marisa, ya son dos las cubanas víctimas de sus parejas en España en 2025

Madrid/Marisa, una cubana de 61 años, es la víctima número 16 de violencia machista en España tras ser apuñalada presuntamente por su pareja, un español de 63 años identificado como Florencio, este martes en la localidad madrileña de Getafe.

Los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana, en torno a las 7:15, cuando los vecinos escucharon los gritos procedentes de la vivienda, en la calle Maestro Turina, 7, de esta ciudad del cinturón metropolitano de Madrid. Una mujer, que residía en el mismo bloque que la fallecida, se despertó precisamente ante la voz de alarma de Marisa. "Estaba acostada y de repente he sentido 'auxilio, auxilio… que me matan, llamen a la Policía’ y ya cuando he salido no he visto a nadie. Estoy muy nerviosa", contó a la televisión regional, Telemadrid.

La misma entrevistada aseguró que, después de esto, se asomó para ver qué pasaba y se encontró con la imagen del presunto asesino tirado en el patio con un cuchillo en la mano. El hombre, que intentaba huir tras el crimen, tuvo que ser reducido por la Policía Nacional con una pistola de descargas eléctricas.

"Ya venía con sangre de dentro de la casa y luego ha sido en el patio donde la ha rematado"

"Ya venía con sangre de dentro de la casa y luego ha sido en el patio donde la ha rematado", ha contado otro vecino, residente en un piso superior al de la pareja. Los testigos han asegurado que la pareja llevaba poco tiempo viviendo en el edificio y apenas la conocían.

Una portavoz de Suma 112 –el servicio de urgencias médicas de la Comunidad de Madrid– ha explicado que una ambulancia acudió inmediatamente tras recibir la llamada de los vecinos, pero únicamente pudo confirmar el fallecimiento de Marisa, víctima de una herida con arma blanca, a pesar de que el Hospital Universitario de Getafe está enfrente de la vivienda en que ocurrieron los hechos, a solo 4 minutos. Posteriormente sí pudieron atender al presunto agresor, que presentaba heridas en cuello y abdomen, y tras estabilizarlo, lo trasladaron al hospital.

La prensa local afirma que una mujer joven llegó al lugar de los hechos gritando “es mi madre” poco antes de que se produjera el levantamiento del cadáver. Sin embargo, no hay más datos sobre la hija y otros familiares que eventualmente pudiera tener la cubana en España.

La Policía Científica y Homicidios se ha hecho cargo del caso, que está siendo investigado como violencia machista. Hasta el momento, solo se ha confirmado que Marisa no había denunciado previamente a su pareja y no estaba en el sistema VioGen, un registro para el seguimiento integral de los casos de violencia de género, centralizado por el Ministerio del Interior español.

Manifestación contra el asesinato de Marisa, este martes, a las puertas del ayuntamiento de Getafe, Madrid. / X/@aytogetafe

Sara Hernández, la alcaldesa de esta población a 12 kilómetros del centro de Madrid, ha expresado sus condolencias en su cuenta de X, poco antes de convocar un acto de homenaje por Marisa en la puerta del Ayuntamiento. “La violencia machista vuelve a golpear a Getafe llevándose por delante la vida de una vecina. Una triste noticia que sigue poniendo de relieve la necesidad de luchar por una sociedad realmente igualitaria. Sentimos mucho esta pérdida y enviamos un fuerte abrazo a familia y amigos”, escribió.

Marisa es la primera víctima de violencia machista en Madrid en lo que va de año, y la número 1.310 en España desde que comenzó a llevarse un registro en el año 2003. Además, se da la circunstancia de que, de los 16 asesinatos machistas de este 2025 en el país, el primero y el último –hasta ahora– son mujeres cubanas.

En febrero de 2025, una cubana de 40 años identificada como Karilenia y residente en el municipio de Sama de Langreo, en Asturias, se convirtió en la primera víctima del año en España. Su presunto asesino, Francisco F., tiene 72 años, es español y mantenía una relación con la mujer.