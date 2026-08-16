La aspirante demócrata al escaño de Marco Rubio que busca el voto cubano en Miami

"No voy a permitir que me sigan pintando como comunista o socialista", afirmó la candidata, pese a que en el pasado se incorporó a los Socialistas Demócratas de América.

Angie Nixon rechaza el embargo a la Isla y propone volver a la política de acercamiento impulsada por Barack Obama

Miami/La representante estatal de Florida Angie Nixon, una de las dos aspirantes demócratas al escaño del Senado de Estados Unidos que dejó vacante el cubanoestadounidense Marco Rubio, recorrió este sábado la Calle Ocho de Miami en busca del voto cubano, a solo tres días de las primarias de su partido.

Nixon inició su caminata en la cafetería La Colada Gourmet y avanzó después por comercios, fruterías y el parque del Dominó, en plena Pequeña Habana, uno de los principales centros políticos y comerciales del exilio cubano desde la década de 1960.

Durante el recorrido, la candidata saludó a transeúntes y repartió propaganda electoral mientras defendía un cambio en la política de Washington hacia La Habana.

Nixon calificó el embargo estadounidense contra Cuba como "un fracaso" y aseguró que los cubanos "pasan hambre"

En declaraciones a EFE, Nixon calificó el embargo estadounidense contra Cuba como "un fracaso" y aseguró que los cubanos "pasan hambre". La aspirante defendió además un regreso a la política de acercamiento impulsada durante la presidencia de Barack Obama, entre otras razones para facilitar los viajes y el contacto entre las familias separadas por el estrecho de Florida.

Al mismo tiempo, Nixon se pronunció a favor de la autodeterminación de los cubanos y de un cambio de régimen que coloque el poder "en manos del pueblo", y aseguró estar en contra tanto del comunismo como de cualquier forma de autoritarismo.

"No voy a permitir que me sigan pintando como comunista o socialista", afirmó la candidata, pese a que en el pasado se incorporó a los Socialistas Demócratas de América.

Nixon también cargó contra la republicana Ashley Moody, quien ocupa actualmente el escaño de manera interina, y la acusó de apoyar un aumento de los fondos destinados al Departamento de Seguridad Nacional para "devolver a los cubanos a Cuba".

Nixon también cargó contra la republicana Ashley Moody, quien ocupa actualmente el escaño de manera interina

La aspirante se enfrentará en las primarias demócratas de este martes a Alex Vindman, teniente coronel retirado del Ejército estadounidense y conocido por haber declarado como testigo durante el primer juicio político contra Donald Trump.

En el Partido Republicano, Moody parte como favorita. La ex fiscal general de Florida fue designada en enero de 2025 por el gobernador Ron DeSantis para sustituir temporalmente a Rubio y cuenta, entre otros respaldos, con el del propio Trump.

Rubio dejó el Senado tras incorporarse a la Administración Trump. El ganador de las elecciones del próximo 3 de noviembre deberá completar los dos años restantes de su mandato.

Los republicanos controlan actualmente el Senado estadounidense con 53 escaños, frente a los 47 que suman los demócratas y los independientes que votan habitualmente con ellos.