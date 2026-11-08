El atacante de Cracovia asesinó a su familia antes de matar a seis personas en el centro de la ciudad polaca

El ataque provocó escenas de pánico entre vecinos y turistas, que buscaron refugio en cafeterías, restaurantes y edificios cercanos.

La Fiscalía investiga la matanza como un acto terrorista y vincula al sospechoso, de 24 años, con la muerte de sus padres y su hermana

Cracovia/La Policía polaca confirmó este domingo que los tres cadáveres encontrados en la vivienda del presunto autor del tiroteo que dejó seis muertos el sábado en el centro de Cracovia corresponden a sus padres y su hermana. La Fiscalía Nacional considera que las pruebas apuntan a que el joven, de 24 años, fue también responsable del asesinato de sus familiares, ocurrido el mismo día de la matanza. Los dos episodios, que dejan un balance de nueve fallecidos, forman parte de una misma investigación, en la que el ataque contra los transeúntes ha sido calificado como un delito de carácter terrorista.

Los cuerpos fueron localizados durante un registro policial realizado el sábado por la noche en una vivienda de Ostrowiec Swietokrzyski, a unos 160 kilómetros al noreste de Cracovia. Las víctimas son el padre del sospechoso, de 53 años; su madre, de 52, y su hermana, de 21. Los tres presentaban heridas aparentemente causadas por disparos, aunque las autoridades todavía trabajan para esclarecer las circunstancias exactas de sus muertes.

La Fiscalía Nacional anunció este domingo la apertura de una investigación que abarca los seis asesinatos cometidos en Cracovia, los intentos de homicidio contra numerosos transeúntes y agentes policiales, así como las tres muertes en la vivienda familiar. Según el organismo, las pruebas recopiladas hasta ahora indican que ambos crímenes fueron cometidos por una misma persona.

El sospechoso intentó escapar en su vehículo, pero fue interceptado por agentes policiales, con quienes intercambió disparos antes de ser reducido

La matanza se desarrolló alrededor de las tres de la tarde del sábado, cuando el agresor irrumpió al volante de un automóvil en la plaza del Mercado, uno de los espacios turísticos más concurridos de Cracovia. El hombre, que llevaba el rostro cubierto y vestía prendas similares a un uniforme militar, abrió fuego indiscriminadamente contra las personas que paseaban por la zona, cerca de la emblemática iglesia de Santa María.

El ataque provocó escenas de pánico entre vecinos y turistas, que buscaron refugio en cafeterías, restaurantes y edificios cercanos. El sospechoso intentó escapar en su vehículo, pero fue interceptado por agentes policiales, con quienes intercambió disparos antes de ser reducido.

El hombre permanece hospitalizado en estado crítico después de recibir varios disparos de la Policía. Según informó Krzysztof Jan Kleczar, gobernador de la provincia de Pequeña Polonia, cuya capital es Cracovia, fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas durante la noche del sábado.

Entre los seis fallecidos en la plaza hay cuatro mujeres y dos hombres, de edades comprendidas entre los 32 y los 61 años. Cuatro eran ciudadanos polacos, uno tenía nacionalidad británica y la sexta víctima era también extranjera, aunque su nacionalidad no ha sido revelada oficialmente.

El balance de heridos asciende a 16 personas, incluido el presunto atacante. Entre los afectados hay 11 ciudadanos polacos y cinco extranjeros, entre ellos una portuguesa y una rusa. El gobernador aseguró que todas las personas ingresadas en los seis hospitales que atendieron la emergencia sobrevivieron durante la noche.

Dos de los heridos son policías que participaron en la operación para neutralizar al agresor. Ambos permanecen graves: uno ha recuperado la consciencia, mientras que el otro continúa en coma inducido bajo cuidados intensivos. Las autoridades han solicitado donaciones de sangre para atender a uno de los agentes.

El presidente polaco, Karol Nawrocki, decretó dos días de luto nacional, el 8 y el 9 de noviembre

El ministro del Interior polaco, Marcin Kierwinski, declaró que el sospechoso mantenía opiniones radicales. Sin embargo, los investigadores todavía no han establecido de manera concluyente el móvil de los asesinatos ni la relación entre las convicciones ideológicas del atacante y sus acciones. Los investigadores tratan ahora de reconstruir los movimientos del sospechoso, determinar cómo obtuvo las armas utilizadas y esclarecer lo sucedido en la vivienda familiar.

En el operativo desplegado tras el ataque participaron 1.146 agentes de Policía y 24 dotaciones de bomberos, con 62 profesionales y rescatistas. Los servicios de emergencia recibieron 40 llamadas de alerta. Según las autoridades regionales, la primera patrulla policial llegó en menos de dos minutos y comenzó a intervenir activamente antes de cumplirse tres minutos desde el aviso.

La plaza del Mercado permanece acordonada mientras siete fiscales y numerosos agentes continúan recogiendo pruebas. También fue inspeccionado el vehículo utilizado por el sospechoso para descartar la presencia de explosivos u otras amenazas.

El presidente polaco, Karol Nawrocki, decretó dos días de luto nacional, el 8 y el 9 de noviembre, una decisión respaldada por el primer ministro, Donald Tusk. Cracovia, uno de los principales destinos turísticos de Polonia, permanece conmocionada por una de las matanzas más graves registradas en el país en los últimos años.