Ataque masivo con drones ucranianos causa un muerto en la región de Moscú

Zelenski asegura que Ucrania ha atacado dos petroleros rusos en el puerto de Novorosíisk

Moscú/Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada noche 334 drones ucranianos en un ataque masivo que se cobró una víctima mortal en la región de Moscú, la cual rodea a la capital rusa.

“Lamentablemente, un hombre de 77 años falleció en la aldea de Chernevo, en el distrito de Volokolamsk”, comunicó el gobernador de la región moscovita, Andréi Vorobiov, citado por TASS.

El Ministerio de Defensa informó que los sistemas de defensa antiaérea habían derribado 334 drones ucranianos en las regiones de Bélgorod, Briansk, Vorónezh, Kaluga, Kursk, Leningrado, Nizhni Nóvgorod, Nóvgorod, Oriol, Pskov, Riazán, Smolensk, Tver, Tula, Moscú y la península ucraniana de Crimea, anexionada en 2014.

Paralelamente, el gobernador de la región de Leningrado, que limita con la ciudad de San Petersburgo, Alexandr Drozdenko, comunicó el derribo de 60 drones ucranianos sobre dicho territorio.

“Como consecuencia al repeler el ataque, se produjo un incendio en Primorsk. El incendio ya está extinguido”

“El objetivo principal del ataque fue el puerto marítimo de Primorsk. Como consecuencia al repeler el ataque, se produjo un incendio en Primorsk. El incendio ya está extinguido”, explicó Drozdenko.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, denunció que varios drones abatidos durante la noche y la mañana se dirigían a la capital rusa.

Rusia, en tanto, atacó en las últimas horas Ucrania con 268 drones y bombardeó con un misil balístico Iskander-M la ciudad de Mikoláyiv, en el sur del país, según el parte de la Fuerza Aérea y las autoridades locales.

De acuerdo con la Fuerza Aérea, la pasada noche las fuerzas rusas atacaron con drones tipo Shahed, Gerbera, Italmas y otros desde territorio de la Federación Rusa y la ocupada península de Crimea y la parte ocupada de la región oriental de Donetsk el país invadido, además de Jersón y Odesa.

Grupos móviles de fuego de las Fuerzas de Defensa de Ucrania derribaron o neutralizaron un total de 249 drones

La aviación, las tropas de misiles antiaéreos, unidades de guerra electrónica y sistemas no tripulados, así como grupos móviles de fuego de las Fuerzas de Defensa de Ucrania derribaron o neutralizaron un total de 249 drones en el norte, sur, oeste y este del país. Sin embargo, el misil balístico impactó en Mikoláyiv, según el jefe de la Administración Militar Regional, Vitalí Kim.

Éste indicó en un mensaje de su cuenta de Telegram que, como resultado del impacto de un misil balístico en la ciudad, hasta el momento hay dos personas heridas.

Asimismo, Rusia atacó este domingo con un dron un automóvil civil en la ciudad ucraniana de Jersón, en el sur del país, causando la muerte de una persona, y bombardeó poco después una ambulancia, según la Fiscalía de la región.

Según dijo esta fuente en un mensaje en su cuenta de Telegram, como consecuencia de las heridas sufridas en el ataque contra el automóvil, un hombre de 60 años murió en el lugar, mientras que otras cinco personas resultaron heridas de diversa gravedad. El vehículo transportaba a empleados de una empresa local.

Poco después, se produjo un segundo ataque en el que una ambulancia resultó dañada, según la Fiscalía. El personal médico no resultó herido.

En Odesa, a poco más de 200 kilómetros, Rusia atacó de nuevo la infraestructura civil y portuaria de la región, un bombardeo en el que fallecieron dos personas

Mientras, en Odesa, a poco más de 200 kilómetros, Rusia atacó de nuevo la infraestructura civil y portuaria de la región, un bombardeo en el que fallecieron dos personas y otras cinco resultaron heridas.

Según informó el jefe de la Administración Militar Regional de Odesa, Oleg Kíper, en un mensaje en su cuenta de Telegram, en el distrito de Odesa se registraron impactos de drones enemigos en tres edificios residenciales y otros dos resultaron dañados.

De acuerdo con el Servicio Estatal de Emergencias (DSNS), en esta zona residencial murió una persona y otras tres resultaron heridas. La infraestructura portuaria también fue alcanzada en el ataque ruso y se produjo un incendio que los equipos de rescate extinguieron. Allí murió otra persona y dos más resultaron heridas, indicó el DSNS.

Volodímir Zelenski aseguró este domingo que las fuerzas ucranianas han atacado y alcanzado dos petroleros rusos

Entre los reportes de ataques de ambos bandos, también se hizo presente el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, quien aseguró este domingo que las fuerzas ucranianas han atacado y alcanzado dos petroleros rusos en aguas próximas al puerto de Novorosíisk, en el mar Negro.

“Nuestros guerreros continúan aplicando sanciones contra la flota petrolera en la sombra de Rusia: dos de estos buques fueron alcanzados en las aguas de entrada al puerto de Novorosíisk”, escribió en su cuenta de la red social X.

El mandatario indicó que estos petroleros habían sido utilizados “activamente” para transportar petróleo. Zelenski aseguró asimismo que los ataques de largo alcance que efectúa Ucrania contra Rusia continuarán por “mar, aire y tierra”.