Kiev eleva a 7.000 millones de dólares las pérdidas de Moscú en ataques a su industria petrolera

Bomberos extinguen el fuego tras la explosión de una instalación de petróleo en Bryansk por un ataque ucraniano. (EFE)

Rusia responde con una ofensiva masiva y Japón retoma compras de crudo ruso tras la crisis en Ormuz

Redacción internacional/El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este viernes que los ataques ucranianos con drones contra la infraestructura petrolera rusa han supuesto desde comienzos de año pérdidas para Rusia de alrededor de 7.000 millones de dólares.

“Según las estimaciones más conservadoras, desde principios de año, el Estado agresor ha perdido al menos 7.000 millones de dólares únicamente como resultado directo de nuestros precisos ataques contra la industria petrolera y el sector de refinería de Rusia, debido a impactos directos, tiempo de inactividad y retrasos en los envíos”, escribió Zelenski en un mensaje en redes sociales.

En este sentido, agregó, a juzgar por los resultados de abril, las acciones “de largo alcance” ucranianas han alcanzado un nuevo nivel en lo que respecta a su profundidad e intensidad, así como en cuanto a la reducción de los beneficios petroleros rusos.

“Es importante que no sólo se alcance el objetivo en sí, tal y como se define en la misión de combate, sino también que aumente el tiempo de inactividad del objetivo o, al menos, se reduzca significativamente su funcionamiento”, precisó.

Las acciones “de largo alcance” ucranianas han alcanzado un nuevo nivel en lo que respecta a su profundidad e intensidad

En tanto, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) confirmó un nuevo ataque en colaboración con las Fuerzas de Defensa ucranianas contra la infraestructura del puerto marítimo y la refinería de Tuapsé, en la región rusa de Krasnodar.

Se trata, según precisa el SBU en su comunicado en Telegram, de importantes complejos productivos y nodos logísticos que garantizan la conexión entre la extracción, el refinado y la exportación del petróleo ruso.

El comunicado destaca que la de Tuapsé es la única refinería de petróleo de Rusia situada en la costa del mar Negro, con una capacidad de alrededor de 12 millones de toneladas de petróleo al año.

La pasada noche Rusia atacó con drones tipo Shahed, Gerbera, Italmas y otros lugares desde territorio ruso y desde la ocupada península de Crimea

Por su parte, Rusia atacó a Ucrania con 163 drones, con los que bombardeó la infraestructura portuaria de Izmaíl, en la región de Odesa, y el sistema energético de la provincia de Mikoláyiv, entre otros objetivos, según las autoridades locales y estatales.

Según el parte diario de la Fuerza Aérea, la pasada noche Rusia atacó con drones tipo Shahed, Gerbera, Italmas y otros lugares desde territorio ruso y desde la ocupada península de Crimea.

De ellos, la defensa antiaérea derribó 142 en el norte, sur y este del país.

Sin embargo, se registraron impactos de 17 drones de ataque en 12 ubicaciones, así como la caída de fragmentos en dos lugares.

Según la Administración Regional de Izmaíl, los drones rusos se dirigían contra la infraestructura portuaria de esta ciudad, si bien «apenas causaron daños».

También atacaron la infraestructura energética de Mikoláyiv, de acuerdo con el jefe de la Administración Militar Regional, Vitalí Kim.

Ya la víspera, Rusia atacó con drones la región y alcanzó la infraestructura energética en la provincia sureña causando tres heridos.

Japón, que importa alrededor de un 90 % de su crudo de Oriente Medio, ha buscado en las últimas semanas diversificar sus fuentes energéticas

La petrolera japonesa Taiyo Oil ha adquirido un cargamento de crudo ruso, según afirmaron este sábado medios de ambos países, en la primera compra de Tokio a Moscú de petróleo desde el cierre del estrecho de Ormuz a causa de la guerra de EE UU e Israel contra Irán.

Un petrolero procedente de la explotación rusa Sajalín-2 llegará próximamente al archipiélago, afirmó un oficial del Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI) nipón a la agencia de noticias local Kyodo.

La fuente aseguró que la compra, parte de las búsqueda de Tokio de diversificar su suministro energético, se produce en el marco del levantamiento temporal de sanciones por parte de EE UU al crudo de Moscú.

El diario japonés Nikkei precisó que la adquisición por parte de Taiyo Oil, la cuarta mayor refinería del archipiélago, es por el momento un hecho puntual a petición de la Agencia de Recursos Naturales y Energía de Japón.

Por su parte, según un comunicado de la refinería japonesa citado por la agencia de noticias rusa Tass, “no se ha tomado ninguna decisión con respecto a futuras compras de petróleo crudo” procedente de Sajalín-2.

El estallido de la guerra iniciada por Israel y EE UU contra Irán ha provocado una irrupción mundial del suministro de crudo que afecta especialmente a Asia

El estallido de la guerra iniciada por Israel y EE UU contra Irán el pasado 28 de febrero y el cierre prácticamente total por Irán del estrecho de Ormuz, sumado al bloqueo naval estadounidense contra buques y puertos iraníes, ha provocado una irrupción mundial del suministro de crudo que afecta especialmente a Asia.

Japón, que importa alrededor de un 90 % de su crudo de Oriente Medio, ha buscado en las últimas semanas diversificar sus fuentes energéticas al tiempo que ha liberado millones de barriles de sus reservas estratégicas y subvencionado a las petroleras para reducir los precios del combustible.

El Gobierno japonés comenzó a sacar al mercado el equivalente a 20 días de suministro de sus reservas estatales de crudo el viernes, a pesar de haber informado sobre un retraso debido al mal tiempo, en la segunda liberación de reservas estatales de crudo japonés desde el comienzo de la guerra.