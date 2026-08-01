Un ataque ruso contra Kiev deja nueve muertos y 30 heridos, incluidos cuatro niños

Cráter provocado por el impactó de un misil ruso en una zona residencial de Kiev, este 1 de agosto.

La ofensiva con 35 misiles y 185 drones golpeó viviendas y edificios públicos mientras Moscú asegura haber atacado objetivos militares

Berlín/Un ataque ruso contra Kiev ha causado al menos nueve muertos y 30 heridos, entre ellos cuatro niños, según informó este sábado la Administración Militar de la capital ucraniana.

“Nueve personas murieron en la capital como resultado de un ataque enemigo”, escribió en Telegram el alcalde Vitali Klitschkó, quien además precisó que 17 personas han tenido que ser hospitalizadas.

Por su parte, la Policía afirmó en sus redes sociales que se trató de un ataque combinado con misiles balísticos y drones, que causó daños en bloques de viviendas y edificios no residenciales, incluido un centro educativo.

Uno de los muertos era un agente de policía que estaba de servicio, añadieron las fuerzas de seguridad. “Hay equipos de investigación, especialistas de desactivación de explosivos, rescatistas, sanitarios y psicólogos trabajando en los lugares de los impactos y donde cayeron los fragmentos”, dijo la policía.

“Hay equipos de investigación, especialistas de desactivación de explosivos, rescatistas, sanitarios y psicólogos trabajando en los lugares de los impactos"

Los Servicios de Emergencia del Estado de Ucrania confirmaron las cifras de víctimas mortales y heridos y detallaron que ya habían rescatado a 105 personas.

En concreto, los distritos de la capital alcanzados fueron los de Darnitski, Holosiivski, Dniprovski, Pecherski, Sviatoshinski, Solomianski y Shevchenkovski, de acuerdo con la agencia Ukrinform.

La Fuerza Aérea ucraniana informó este sábado que, de los 35 misiles y 185 drones que Rusia lanzó durante la noche, las defensas han conseguido neutralizar dos misiles y 154 dispositivos aéreos no tripulados.

“El objetivo principal del ataque fue la región de Kiev. También fueron atacadas las regiones de Dnipropetrovsk, Sumi, Járkov y Poltava”, señaló el parte.

En total, pudieron ser suprimidos dos misiles, un Iskander-M/S-400 y un Kh-59/69, así como 154 drones de diferentes tipos.

En Poltava, las autoridades regionales informaron de que los rusos habían golpeado una infraestructura esencial y una terminal logística.

El Ministerio de Defensa ruso confirmó haber atacado masivamente la pasada noche la capital de Ucrania con armas de precisión y drones en un ataque en el que murieron al menos nueve personas.

Según las autoridades ucranianas, se registraron daños en 17 edificios de viviendas y en edificios no residenciales, incluido un centro educativo y la Embajada de Lituania

“Anoche, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque masivo con armas de precisión terrestres y marítimas, así como con drones, contra instalaciones de la industria militar y centros logísticos en Kiev y la región de Kiev”, reza el parte castrense en Telegram.

La parte rusa sostiene haber tenido por objetivo varias instalaciones de industria militar ucraniana, entre ellos centros de ensamblaje de componentes para misiles balísticos, drones y técnica de guerra electrónica.

Según las autoridades ucranianas, se registraron daños en 17 edificios de viviendas y en edificios no residenciales, incluido un centro educativo y la Embajada de Lituania. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, lamentó la falta de recursos para defender el país de los ataques aéreos rusos.