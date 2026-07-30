Polonia califica de "incidente grave" la caída de un probable misil ruso en su territorio

Varsovia / Kiev/El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, calificó este jueves de "incidente grave" la caída y explosión en territorio polaco de un misil del que dijo que "probablemente" era un sistema de los que Rusia emplea en su guerra contra Ucrania.

"Se ha producido una violación del espacio aéreo polaco. Se trata de un incidente grave. Muy probablemente era un misil balístico ruso CH-101", dijo Tusk en una rueda de prensa en Lublin, en el este de Polonia.

Junto a él, el ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, añadió que "todos los servicios de defensa estuvieron en alerta durante la noche" y se desplegó una operación de vigilancia que incluyó cazas de combate polacos y aliados, así como aviones cisterna que despegaron de Alemania.

Se desplegó una operación de vigilancia que incluyó cazas de combate polacos y aliados, así como aviones cisterna que despegaron de Alemania

La rueda de prensa fue posterior a una reunión convocada por Tusk y a la que asistió, entre otros, el general Ireneusz Nowak, comandante operativo de las Fuerzas Armadas.

En la comparecencia, el ministro de Defensa explicó que "todos los sistemas de defensa aérea fueron puestos en alerta máxima durante la noche". En total, las defensa polacas detectaron "más de 20 objetos" cerca del espacio aéreo polaco.

El proyectil impactó en una zona no urbanizada del este de Polonia durante una ofensiva masiva de Rusia contra el oeste de Ucrania, lo que obligó a activar todos los sistemas de defensa nacional y aliada en territorio polaco.

Por su parte, Nowak confirmó que se siguieron todos los protocolos de seguridad y que la incursión del objeto en el espacio aéreo polaco tuvo una duración de seis minutos desde su detección hasta que desapareció de los radares, momento en que un helicóptero se desplazó a la zona donde fue ubicado por última vez.

Según la Policía, el impacto no provocó víctimas ni daños materiales y dejó un cráter de unos 10 metros de diámetro en una zona rural a unos dos kilómetros de la población más cercana.

Este suceso recuerda al grave incidente del año pasado, cuando se registraron incursiones de drones rusos en el espacio aéreo polaco.

En aquel episodio, al menos 23 aparatos cruzaron la frontera, lo que obligó a activar cazas aliados y cerrar temporalmente aeropuertos estratégicos como el de Varsovia-Chopin ante lo que se consideró una agresión directa a la soberanía de la Otan.

La madrugada ha sido difícil en Ucrania, donde Rusia lanzó un ataque masivo con más de 70 misiles y unos 280 drones, según dijo en sus redes sociales el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que confirmó el balance de ocho muertos ofrecido antes por otras autoridades del Estado.

Del total de las víctimas mortales, al menos cinco perdieron la vida en la localidad de Radushne, en los alrededores de la ciudad de Krivi Rig, donde tres niños murieron junto a sus padres al impactar de forma directa un misil balístico contra su casa, dijo Zelenski.

Otros dos niños de la familia fueron rescatados con vida de debajo de los escombros, agregó el presidente, que dio cuenta también de decenas de heridos en la localidad

Otros dos niños de la familia fueron rescatados con vida de debajo de los escombros, agregó el presidente, que dio cuenta también de decenas de heridos en la localidad.

Zelenski habló también en su mensaje de decenas de edificios residenciales, negocios e infraestructuras destruidas y dañadas en las regiones de Kiev, Leópolis, Poltava, Járkov, Mikoláyiv, Vínnitsia, Cherkasi e Ivano Frankivsk.

El Ejército ucraniano logró derribar más de 260 del total de 280 drones y una parte de los misiles, según el mandatario, que lamentó una vez más el déficit de medios antiaéreos que atraviesa Ucrania.

"La asistencia a destiempo y los retrasos en el suministro de misiles antibalísticos llevan a este tipo de destrucción, a estos niveles de bajas que, por desgracia, estamos viendo hoy", remachó el presidente ucraniano.