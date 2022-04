Los ataques rusos en Mikoláiv el lunes alcanzaron al menos a dos hospitales

Los ataques rusos contra Mikoláiv alcanzaron al menos dos hospitales en una zona residencial de esta ciudad del sur de Ucrania, según Médicos sin Fronteras (MSF), uno de cuyos equipos presenció el bombardeo cuando estaba de misión. El equipo de cuatro personas, que se había desplazado desde su base en Odesa, se encontraba en Mikoláiv porque colabora con una organización local, según la organización humanitaria.



De acuerdo con el testimonio de su portavoz, hacia las 15:30 locales, cuando entraban en el hospital oncológico que desde el comienzo de la guerra se ocupa de heridos, los alrededores del centro fueron bombardeados,



En un comunicado, el jefe de la misión de MSF en Ucrania, Michel Olivier Lacharité, contó que en una decena de minutos su personal pudo presenciar varias explosiones. Al salir, vieron heridos "y al menos un cadáver", añadió Lacharité, que reconoció no poder dar el número exacto de víctimas.





Los miembros del equipo de la ONG se pusieron a resguardo. Las ventanas de su vehículo, que estaba aparcado delante de la entrada del hospital, reventaron a causa de las deflagraciones

Los miembros del equipo de la ONG se pusieron a resguardo. Las ventanas de su vehículo, que estaba aparcado delante de la entrada del hospital, reventaron a causa de las deflagraciones.



Además, los ataques también alcanzaron el hospital pediátrico, que se encuentra a unos 300 metros y los trabajadores humanitarios observaron pequeños agujeros en el suelo en una amplia superficie, lo que les hizo pensar que se habían podido utilizar bombas de fragmentación. Este armamento está prohibido desde 2010 por una convención internacional, pero potencias como Rusia, Estados Unidos o China no la han ratificado.



El jefe de la misión denunció que "bombardear una zona tan amplia en un barrio residencial por la tarde no puede más que causar víctimas civiles y afectar a edificios públicos". Además, recordó que el domingo también fue bombardeado el hospital número 5, al sur de Mikoláiv, el tercero en dos días. Y pidió que ni los hospitales, ni los pacientes ni el personal médico sean objetivos militares.



La base que ha establecido MSF en la ciudad portuaria de Odesa, a unas pocas decenas de kilómetros de Mikoláiv, trabaja sobre todo en la organización de talleres para preparar a los profesionales sanitarios a la gestión de llegadas masivas de heridos. Por el momento no ha establecido una actividad estable en esta última ciudad precisamente "a causa de los ataques" que se han producido allí, puntualizó la portavoz.



De acuerdo con las informaciones de la Fiscalía General del Estado de Ucrania, en los ataques rusos del pasado lunes en Mikoláiv hubo al menos 12 muertos entre los habitantes.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha confirmado este miércoles que ya son casi 1.500 los civiles muertos y más de 2.000 los heridos desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania el pasado 24 de febrero.

Entre los fallecidos se encuentran 321 hombres, 211 mujeres y 61 niños, además de 815 adultos aún sin identificar

En un comunicado, la ONU ha indicado que por el momento se han registrado 1.480 civiles muertos y 2.195 heridos, lo que supone un total de 3.675 víctimas mortales. Entre los fallecidos se encuentran 321 hombres, 211 mujeres y 61 niños, además de 815 adultos aún sin identificar.

Asimismo, 253 hombres, 194 mujeres y cientos de menores han resultado heridos, así como 1.565 adultos pendientes de identificar. La ONU ha alertado de que la mayoría de heridos se han producido a raíz del uso de munición y explosivos de largo alcance, como artillería pesada y misiles.

No obstante, la oficina de la ONU considera que esta cifra podría ser mucho mayor a medida que espera información sobre zonas donde se están produciendo fuertes enfrentamientos entre las fuerzas rusas y ucranianas.

Esto se aplica, por ejemplo, a regiones como Donetsk, Járkov, Lugansk y Sumy, entre otras, donde hay indicios de numerosas víctimas civiles.

Este miércoles, los principales esfuerzos militares rusos se centran en preparar una ofensiva para establecer un control total sobre el territorio de las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk, en el este del país, y Mariúpol, en el sur, según el último parte del Alto Mando del Ejército ucraniano.

"Los intentos de asaltar Mariúpol no se detienen. Los defensores de la ciudad mantuvieron una heroica defensa durante más de cuarenta días, refrenando las abrumadoras fuerzas de los invasores rusos", dice el Alto Mando ucraniano.

Los rusos continúan golpeando la ciudad de Mariúpol usando artillería y fuerza aérea y "las fuerzas ucranianas parecen estar sosteniendo una resistencia organizada en algunas partes de la ciudad", dice por su parte el último análisis del Instituto para el Estudio de la Guerra, de EE UU.

Más de 400 personas han desaparecido en Hostomel, en la región de Kiev, durante los 35 días de ocupación rusa, según ha denunciado el jefe de la administración militar de esta ciudad, Taras Dumenko, en una entrevista radiofónica recogida por la agencia Ukrinform.

“A lo largo de 35 días de ocupación tenemos más de 400 desaparecidos. Estamos revisando los sótanos de Hostomel junto con el Servicio de Emergencias del Estado y policías de patrulla. Tenemos unos 1.200 vecinos con los que se ha establecido el contacto y que nos están informando del paradero de algunas personas que se marcharon", dijo.

Desde Washington, la Casa Blanca anunció este martes que dará otros 100 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania, lo que eleva hasta más de 1.700 millones de dólares la asistencia estadounidense al país europeo desde que comenzó la invasión rusa.

La Casa Blanca anunció este martes que dará otros 100 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania, lo que eleva hasta más de 1.700 millones de dólares la asistencia estadounidense al país europeo

El portavoz del Pentágono, John Kirby, especificó que se trata de misiles antiarma Javelin, que EE UU ha estado suministrando a Ucrania y con los que aseguró que el país se ha estado defendiendo de manera muy efectiva.

Hoy miércoles se anunciará, en coordinación con el G7 y la Unión Europea (UE), un nuevo paquete de sanciones contra Rusia para "llevarla aún más por el camino del aislamiento económico financiero y tecnológico", tras la supuesta masacre de civiles en Bucha (Ucrania).

Una fuente conocedora de la decisión dijo a Efe que esta medida incluirá la prohibición de todas las nuevas inversiones en Rusia, además de mayores sanciones contra las instituciones financieras y propiedad del Estado ruso, y otras adicionales contra funcionarios del Gobierno y sus familiares.

La UE, por su parte, se encamina hacia la aprobación de un quinto paquete de sanciones a Rusia, con la prohibición de importar carbón ruso como medida más destacada. Las nuevas sanciones serán discutidas este miércoles con vistas a alcanzar un acuerdo unánime entre los 27 Estados miembros, que según dijeron a Efe fuentes europeas podría estar listo para su publicación el jueves en el Diario Oficial de la UE, si nadie plantea objeciones.

Sancionar a dos hijas del presidente Putin, algo que harían tanto EE UU como la UE, es otra de las medidas previstas, según el diario The Wall Street Journal.



________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.