Un atentado en Moscú tenía como presunto objetivo al jefe de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas

El restaurante Balzi Ross, donde tuvo lugar el atentado con bomba en el restaurante Moskva la noche del 1 de agosto.

Moscú/El comandante en jefe de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas, Alexandr Chaiko, era el presunto objetivo del atentado registrado el sábado en un restaurante de Moscú, que causó al menos cinco muertos y 21 heridos, según medios independientes locales, mientras Ucrania y Rusia intercambiaron durante la noche ataques masivos con drones.

Chaiko, que cumplió 55 años el pasado 27 de julio y ascendió a su actual puesto en mayo, celebraba su cumpleaños en el restaurante Balzi Rossi, uno de los más caros de la capital rusa, de acuerdo con canales de Telegram y el portal independiente Meduza.

Según el canal de Telegram VChK-OGPU, al evento asistieron altos mandos del Servicio Federal de Seguridad (FSB), generales del Ministerio de Defensa, parlamentarios y funcionarios gubernamentales.

El Comité Nacional Antiterrorista informó el sábado de que la explosión fue provocada por una bomba casera que portaba una mujer y que intentó introducir en el establecimiento. Entre los fallecidos figuran la propia mujer, un guardia de seguridad y un cliente.

Entre los fallecidos figuran la propia mujer, un guardia de seguridad y un cliente

Diversos canales de Telegram elevaron a cinco el número de muertos, después de que inicialmente se informara de tres, debido al fallecimiento posterior de dos personas en el hospital. Al menos seis heridos se encuentran en estado grave.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, calificó el suceso de atentado terrorista. “Ayer tuvo lugar un brutal atentado terrorista en Moscú que se cobró varias vidas”, escribió en redes sociales.

La bomba, con una potencia equivalente a casi un kilogramo de TNT, fue activada a distancia cuando el guardia decidió comprobar el contenido sospechoso del paquete que llevaba la mujer, supuestamente una repartidora, según el diario Kommersant. La explosión obligó, entre otras cosas, a cancelar una prueba cicloturista nocturna por el centro de Moscú.

Chaiko comandaba al comienzo de la guerra las tropas del Distrito Militar Oriental, implicadas en crímenes de guerra en Bucha, según Meduza. Los servicios de inteligencia ucranianos han asesinado durante los casi cuatro años y medio de conflicto a varios generales y altos mandos rusos. El caso más reciente fue el del jefe de operaciones del Estado Mayor del Ejército ruso, Fanil Sarvárov, muerto en diciembre pasado en Moscú por la explosión de un coche bomba.

Tres personas murieron en la región de Udmurtia, a un millar de kilómetros al este de Moscú, tras un ataque en el que dos aparatos fueron destruidos

El atentado en la capital coincidió con una nueva oleada de ataques con drones ucranianos contra territorio ruso. Tres personas murieron en la región de Udmurtia, a un millar de kilómetros al este de Moscú, tras un ataque en el que dos aparatos fueron destruidos, según informó la gobernadora regional, Olga Abrámova.

Dos personas más, una de ellas menor de edad, fueron hospitalizadas, añadió la funcionaria, sin precisar el lugar ni el momento del ataque.

También se registraron ataques contra un almacén de Wildberries en la región de Samara y contra objetivos en la vecina región de Sarátov, donde las autoridades rusas informaron de dos muertos y de incendios en una refinería de petróleo y un aeródromo.

El Estado Mayor ucraniano reivindicó este domingo ataques contra la refinería de Sarátov, el aeródromo de Engels y un depósito de combustible en Liudinovsk, en la región de Kaluga, con el objetivo de “reducir el potencial económico-militar” ruso.

La Fuerza Aérea de Ucrania afirmó haber neutralizado 109 de los 133 drones rusos lanzados entre las 18:00 horas del sábado y la madrugada del domingo

La institución castrense ucraniana afirmó que el ataque contra la refinería, una de las mayores de la región del Volga y con una capacidad de procesamiento de unos siete millones de toneladas de crudo al año, provocó un incendio. También aseguró que se desató un fuego en el aeródromo de Engels, una de las principales bases de la aviación estratégica rusa y donde se encuentran bombarderos Tu-95MS y Tu-160.

Según el parte ucraniano, fueron atacados además un punto de almacenamiento y lanzamiento de drones en Navli, en la región de Briansk, y puntos de control de drones en Kursk y en territorios ucranianos ocupados por Rusia en Donetsk, Dnipropetrovsk y Zaporiyia.

El Ministerio de Defensa ruso aseguró haber derribado durante la noche 635 drones ucranianos en numerosas regiones del país, incluida la de Moscú, así como sobre los mares de Azov y Negro y la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

El presidente ucraniano aseguró que Rusia lanzó en los últimos siete días unos 1.900 drones, casi 1.600 bombas y 144 misiles contra 16 regiones de Ucrania

Por su parte, la Fuerza Aérea de Ucrania afirmó haber neutralizado 109 de los 133 drones rusos lanzados entre las 18:00 horas del sábado y la madrugada del domingo. Otros 24 aparatos de ataque impactaron en 19 emplazamientos y fragmentos de drones derribados cayeron en otros tres lugares.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró que Rusia lanzó en los últimos siete días unos 1.900 drones, casi 1.600 bombas y 144 misiles contra 16 regiones de Ucrania. También denunció que una persona murió y otras seis resultaron heridas por el impacto de un dron en Brovari, en la región de Kiev.

Zelenski reclamó a los aliados de Ucrania sanciones más amplias contra las empresas rusas que fabrican componentes para drones, misiles y bombas aéreas guiadas.