Aterriza en Venezuela un avión con los 177 migrantes que estaban retenidos en Guantánamo

Caracas / Tegucigalpa / San José/Un grupo de 177 migrantes venezolanos retornó la noche de este jueves a su país en un avión procedente de Honduras, a donde habían llegado desde la base militar estadounidense de Guantánamo, en la que estuvieron retenidos.

El avión de la aerolínea estatal venezolana Conviasa aterrizó en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía –que sirve a Caracas–, en el estado costero de La Guaira (norte), donde los esperaba el titular de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, quien agradeció al Gobierno hondureño.

Asimismo, el funcionario dijo que estas 177 personas se encontraban en el "infierno", en referencia a Guantánamo.

"El mundo entero sabe las condiciones que imperan en ese recinto carcelario, y están regresando a su país, están siendo tratados como seres humanos, más allá de cualquier situación judicial que tengan algunos", dijo Cabello.

Señaló que revisarán si, entre estos nuevos repatriados, hay personas vinculadas con la organización criminal transnacional Tren de Aragua, designada como grupo terrorista por el Gobierno estadounidense.

"Si hay uno, diremos uno; si hay dos, diremos dos, si no hay ninguno, diremos que no hay ninguno, porque aquí no hay chantaje", agregó.

Según las imágenes transmitidas por el canal estatal VTV, los repatriados –con mascarillas de color rojo– cantaron el himno nacional dentro del avión, de donde minutos después salieron en grupos y caminaron en fila hacia las instalaciones del terminal aéreo entre dos columnas de funcionarios y agentes de seguridad.

Previamente, la Administración del chavista Nicolás Maduro informó de que había solicitado la repatriación de migrantes llevados "injustamente" a Guantánamo, desde donde volarían a Honduras para ser "recuperados". Además, los considera víctimas de "los misiles de las sanciones que pidió la ultraderecha".

Se trata del segundo grupo que retorna al país luego de que Caracas aceptara recibir deportados por EE.UU. a finales de enero, cuando Richard Grenell, representante especial del presidente, Donald Trump, se reunió en la capital venezolana con Maduro.

Según el Gobierno de Maduro, más de 900.000 personas que estaban en el exterior retornaron a la nación petrolera a través del plan gubernamental de repatriación Vuelta a la Patria, puesto en marcha en 2018, para un total de unos 1,3 millones de migrantes que han regresado a su país, por lo que, dijo, "quizás afuera queda un millón y pico" de connacionales, todos "deseosos de regresar".

El pasado 10 de febrero, un grupo de 190 migrantes llegó a Caracas en dos vuelos, de los cuales, según las autoridades venezolanas, "ninguno" forma parte del Tren de Aragua, como comunicó previamente Washington, según la Administración de Maduro.

El Gobierno de Honduras, al que el madurismo agradeció por su intervención, dijo este jueves que colaborará con Estados Unidos en estas deportaciones, aunque hizo referencia a 170 personas.

"Este día fueron deportados 170 venezolanos quienes llegaron en un avión estadounidense a Comayagua donde hicieron trasbordo a un avión venezolano", indicó la Cancillería hondureña en un comunicado.

Agregó que "hoy se realizan acciones humanitarias de traslado de migrantes venezolanos provenientes de los EE UU con destino a Venezuela por medio de la base militar conjunta entre Estados Unidos y Honduras, (Enrique) Soto Cano en Palmerola, Comayagua", en el centro hondureño.

Señaló además que el "trasbordo humanitario" se hizo en un tiempo de dos horas, "de manera ordenada y segura", y que el avión con bandera venezolana viajaría después con los 170 migrantes hacia Venezuela.

La nota oficial de Tegucigalpa expresa que el proceso "forma parte de un esfuerzo de cooperación positiva entre los Gobiernos de Honduras, los Estados Unidos de América y la República Bolivariana de Venezuela".

También subraya que Honduras "mantiene relaciones diplomáticas y de cooperación cordiales" con EE UU y Venezuela, "en aras de contribuir con el proceso humanitario y aplicación de las políticas de solidaridad que desarrolla el Gobierno de Honduras a favor de los migrantes en toda la región", lo que "coloca a Honduras como un país aliado en la deportación de migrantes venezolanos".

Como parte de las nuevas acciones de Estados Unidos contra migrantes de varios países, Honduras ha recibido en lo que va de 2025 más de 3.000 nacionales deportados, algunos de ellos en cuatro vuelos militares, durante la Administración de Donald Trump. El resto ha llegado en vuelos civiles.

Según las autoridades hondureñas, la deportación no ha sido masiva y algunos de los migrantes deportados este año se enmarcan en un plan del Gobierno que presidió Joe Biden.

Las autoridades de Costa Rica, por su parte, recibieron este jueves a 135 migrantes, entre ellos 65 niños, que fueron expulsados de Estados Unidos y que utilizarán al país centroamericano como puente para retornar a sus respectivos países.

Se trata de 135 migrantes de Afganistán, Armenia, Azerbaiyán, China, Georgia, Ghana, Irán, Jordania, Kazajistán, Rusia, Turquía, Uzbekistán y Vietnam, quienes llegaron a San José en un vuelo comercial como parte de un acuerdo en el que Costa Rica aceptó recibir a un total 200 personas.

Tras salir del avión, estas personas subieron a autobuses para ser trasladadas por tierra al Centro de Atención Temporal para Migrantes, ubicado en la localidad de Corredores, fronteriza con Panamá.

Según el Gobierno costarricense, los costos de la atención de los migrantes correrán por parte de Estados Unidos y de la Organización Internacional para las Migraciones

El ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora, dijo el miércoles que los migrantes expulsados de Estados Unidos “no representan ningún problema para la seguridad”, ya que el Gobierno norteamericano hizo las investigaciones respectivas.

“Todas las personas que llegarán al país ya pasaron por filtros de seguridad en Estados Unidos, no se trata de criminales y no representan ningún problema para la seguridad del país”, afirmó Zamora.