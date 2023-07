Las autoridades de EE UU buscaban por estafa al cubano asesinado en Nicaragua

David Alejandro Rodríguez Morcate, el cubano asesinado por un guardia de seguridad en una discoteca de Managua (Nicaragua), era buscado por las autoridades de Estados Unidos por el delito de estafa ligado al robo de información de tarjetas de crédito. Según publicó Telemundo 51, este santiaguero fue arrestado junto con varios de sus cómplices en 2020 tras comprobarse que era parte de una red criminal que operaba en tiendas y casinos de California.

Las autoridades confirmaron que Rodríguez Morcate era parte de la red de estafadores desde 2018. Este grupo tiene su origen en Miami, desde donde emigraron a California para delinquir. De acuerdo con las indagatorias, este grupo consiguió colocar en diferentes gasolineras dispositivos, conocidos como skimmers, que emplean para realizar copias de la banda magnética y robar los datos de las tarjetas para después clonarlas.

La red criminal realizó múltiples operaciones a través de la clonación de plásticos afectando a 23 personas. A Rodríguez Morcate se le detectaron varios movimientos fraudulentos en diversas tarjetas que no rebasaban los 400 dólares. Sin embargo el que llevó a su captura fue el robo de 16.000 dólares realizado por la red de estafadores a un residente del condado de Placer.

Se desconoce cómo este santiaguero obtuvo su liberación tras haber sido acusado por delitos federales en un tribunal del estado de Virginia (EE UU). La novia, Gloria Mendoza, indicó que el ingreso del cubano al país centroamericano se dio desde hace 18 meses por el Aeropuerto Internacional de Managua, lo que fue confirmado por las autoridades.

Mendoza dijo al medio local Radio Darío, que el cubano era muy agresivo y que permanecía a su lado por las amenazas de muerte que él le había hecho. Contó que una de estas agresiones tuvo lugar en el sector Villa Fontana. "Me golpeó y desnudó en plena calle", mencionó. "Ese día me amenazó con matarme a mí y a mis hijas (que no son de Rodríguez Morcate)". La mujer asegura tener pruebas y está dispuesta a mostrar las fotografías en un juicio para demostrar las constantes golpizas.

El día que murió Rodríguez Morcate, Mendoza subrayó que el hombre le advirtió que saliendo de la discoteca le iba a cortar la cara. Marcín Castrillo, un fotógrafo de la localidad, confirmó las agresiones que sufrió la mujer dentro de la discoteca. "El hombre se lanzó sobre ella, la tomó del cuello con una mano y la otra la puso en su rostro. Vi a los de seguridad evitar una desgracia".

Rodríguez Morcate fue sometido por un guardia de seguridad con la aplicación de una llave en el cuello. Un movimiento al que se le conoce como "popo" o "mataleón", que consiste en aplicar con el brazo una presión al cuello del oponente para restringir el flujo de sangre y aire hacia el cerebro, lo que puede provocar una pérdida rápida del conocimiento. Al cubano, sin embargo, le provocó la muerte por asfixia.

